El museo taurino de Antonio Ortega en La Línea incorpora la mítica cabeza de ‘Bohonero’ de Victorino Martín

El museo taurino privado de Antonio Ortega, en La Línea de la Concepción, volvió a convertirse este viernes en un punto de encuentro para la afición. El 5 de diciembre, al caer la tarde, su salón acogió un homenaje al diestro gaditano David Galván, protagonista de una de las grandes faenas que se recuerdan en la plaza linense de El Arenal.

El acto sirvió además para presentar oficialmente la cabeza de Bohonero, el bravo toro de la legendaria ganadería de Victorino Martín al que Galván desorejó el pasado 20 de julio, logrando los máximos trofeos y rubricando una actuación que aún resuena entre los aficionados del Campo de Gibraltar. La pieza pasa desde ahora a formar parte —de manera permanente— de la colección del museo.

El homenaje reunió a personalidades del ámbito taurino e institucional. Arropando a Galván estuvieron el maestro Francisco Ruiz Miguel; el empresario del coso del Arenal, Curro Duarte; el alcalde linense, Juan Franco; el teniente de alcalde y vicepresidente de Mancomunidad, Juan Macías; además de numerosos profesionales del sector y aficionados de la comarca.

El museo taurino de Antonio Ortega se rinde a David Galván en una tarde para el recuerdo. / V.L.

Entre aplausos y palabras de reconocimiento, el torero gaditano agradeció el cariño recibido por parte de los presentes y, muy especialmente, por parte de Antonio Ortega. Finalmente, Galván sorprendió al público donando al museo la muleta con la que lidió al cárdeno Bohonero, un detalle que fue recibido con especial emoción. La pieza se suma así a la creciente colección que Ortega está reuniendo con dedicación y pasión.

Antonio Ortega, conocido aficionado linense, continúa dando forma a un museo taurino que ya empieza a ser referencia en la comarca. Entre sus fondos destacan un fundón histórico de Joselito “El Gallo”, varios trajes de Luis Miguel Dominguín, el último vestido de torear que utilizó Carlos Corbacho, decenas de fotografías de época, pinturas, dibujos y diferentes cabezas de toros lidiados en plazas de la provincia, entre las que desde ahora brilla la de Bohonero, adquirida tras aquella inolvidable corrida de julio.