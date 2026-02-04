Multas de hasta 800 euros por no tener registrado el patinete eléctrico

Multas de hasta 800 euros por no tener el patinete eléctrico en regla. La Jefatura de la Policía Local de La Línea de la Concepción, en coordinación con la Dirección General de Tráfico (DGT), ha puesto en marcha una campaña informativa para dar a conocer el contenido del Real Decreto 52/2026, de 28 de enero, que modifica el Reglamento General de Vehículos con el objetivo de regular el Registro de Vehículos Personales Ligeros y Vehículos de Movilidad Personal (VMP), entre los que se encuentran los patinetes eléctricos.

Esta nueva normativa, impulsada por el Ministerio del Interior, persigue mejorar la seguridad vial, garantizar una convivencia ordenada en el espacio urbano y ofrecer una mayor protección tanto a los usuarios de estos vehículos como a los peatones. Entre las principales novedades, destaca la obligación de inscribir los patinetes eléctricos en el Registro Nacional de Vehículos, un trámite que deberá realizarse antes de la contratación del seguro obligatorio. La inscripción se efectuará de forma telemática a través de la sede electrónica de la DGT y permitirá obtener un certificado digital con un número identificativo único.

Una vez completado el registro, los titulares podrán adquirir una etiqueta identificativa, que deberá colocarse de forma visible en el portaidentificador habilitado en el patinete. En el caso de aquellos VMP que no dispongan de certificado de circulación, el real decreto establece un régimen transitorio que permitirá su uso hasta el 22 de enero de 2027, siempre que estén debidamente inscritos y asegurados.

La Policía Local aplicará esta normativa en las inspecciones y controles habituales, verificando el cumplimiento de los requisitos legales, como la inscripción en el registro, la existencia del seguro obligatorio y el uso correcto de estos vehículos en la vía pública.

Desde el Ayuntamiento de La Línea se recuerda a la ciudadanía que el incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar sanciones económicas, que oscilarán entre 202 y 800 euros, en función de la infracción cometida y del tipo de vehículo.

Con esta iniciativa, la Policía Local de La Línea de la Concepción reafirma su compromiso con la seguridad vial y con la correcta integración de los nuevos modelos de movilidad en el entorno urbano.