La Línea acoge 'Miradas desde Palestina', una jornada sobre derechos humanos, cine y fotoperiodismo
La jornada incluye la proyección del documental 'No habrá paz sin las mujeres' y una muestra fotográfica sobre los bombardeos en Gaza
El Teatro Paseo de la Velada de La Línea será el próximo 10 de noviembre el escenario de Miradas desde Palestina, una jornada que une documental, fotoperiodismo y testimonio para acercar al público a la realidad palestina desde la ética de la mirada, la memoria y el compromiso con los derechos humanos.
La cita dará comienzo a las 18:00 y está organizada por Cooperación Alternativa con el apoyo del Ayuntamiento de Casares y en colaboración con el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción y la RedUMAxPalestina. Este acto se enmarca en el proyecto galardonado con el Premio Blas Infante – Casares Solidario en su categoría Casares por Andalucía.
La jornada comenzará con la proyección del documental No habrá paz sin las mujeres, trabajo realizado por la periodista Patricia Simón y el fotoperiodista Alex Zapico, recoge los testimonios de mujeres palestinas e israelíes comprometidas con la paz. A través de entrevistas, se documentan sus estrategias de resistencia, diálogo y defensa de los derechos humanos en medio del conflicto. Tras la proyección, Patricia Simón compartirá claves de su trabajo y reflexionará sobre las narrativas necesarias en contextos de violencia, olvido y silencio institucional.
En la segunda parte, la fotoperiodista hispano‑palestina Maysun -con más de quince años cubriendo conflictos en Oriente Medio, los Balcanes, África y Centroamérica- y colaboradora de agencias como Agence France‑Presse (AFP) y European Pressphoto Agency (EPA) ofrecerá una charla sobre el poder del periodismo visual como herramienta de denuncia y defensa de la dignidad humana, con especial atención a su trabajo en Palestina.
Como cierre, se inaugurará la exposición Standing Still: Gaza’s Destruction and Hope, del joven fotógrafo gazatí Hamza Salha, cuyas imágenes documentan la vida cotidiana detenida entre los escombros de Gaza durante los bombardeos de 2024 y 2025. Una mirada íntima y contundente sobre la persistencia de la vida a pesar de la devastación.
“Miradas desde Palestina propone detenernos, mirar y escuchar. Porque la educación es también memoria, y la imagen, una forma de resistencia frente a la desinformación y el olvido", afirma el equipo de Cooperación Alternativa, organizador del evento.
Entrada libre hasta completar aforo. Se recomienda inscripción previa a través de la web de la organización: www.cooperacionalternativa.org
