Mikel Izal lleva su viaje emocional hasta el paraíso a la plaza de toros de La Línea

Lo único que anoche llovió en el paraíso fueron canciones. Las cantó Mikel Izal y las corearon como himnos una legión de seguidores con los que establece una conexión intensa y genuina. El navarro llenó con su música la noche linense en una plaza de toros de El Arenal entregada al artista.

El público corea cada estrofa, mientras Izal equilibra con maestría su material en solitario –desde El miedo, La Gula, La huída, La Fe hasta el himno final: El paraíso— con reinterpretaciones de aquellos éxitos inolvidables de su grupo anterior. Temas que forman parte de la memoria de muchos seguidores y que ahora, con versiones renovadas, más pulidas y electrónicas, adquieren una nueva vida en busca de un público más joven que ya se sabe Copacabana, La mujer de verde, Pequeña gran revolución o Qué Bien.

Sobre el escenario lo acompañan músicos como Marta Bautista (bajo), Ben Wirjo (batería), Javi Rubio (teclados y guitarras), Irene Novoa (teclados) y Toni Carrillo (guitarra). Esta formación conforma una atmósfera musical sólida, refinada y llena de matices, que sostiene perfectamente tanto las baladas introspectivas como los pasajes más vibrantes.

En conjunto, los conciertos de El miedo y el paraíso ofrecen una experiencia musical de alto voltaje emocional: un viaje íntimo y potente, donde Izal dialoga con su pasado y presente artístico. El espectáculo logra transformar el miedo en esperanza, la introspección en comunión, y lo íntimo en colectivo. Ideal para quien busca belleza, reflexión y carga sonora en directo.

Tras más de un año de recorrido por auditorios, festivales y escenarios internacionales, la gira de El miedo y el paraíso de Mikel Izal se despedirá entre enero y febrero del año que viene con siete conciertos especiales que precederán a un descanso artístico del navarro.

Tras diez años al frente de la banda IZAL, Mikel comenzó su trayectoria en solitario con la publicación del álbum homónimo, un trabajo discográfico formado por diez temas inéditos, que nos propone sumergirnos en un viaje de descubrimiento personal por las diferentes emociones y estados de ánimo que han acompañado al compositor en los últimos tiempos.