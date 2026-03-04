La Línea actualizará el memorándum sobre el Tratado de Gibraltar y llevará nuevas propuestas propuestas al Gobierno

La Línea actualizará el memorándum sobre el Tratado de Gibraltar incorporando las puntualizaciones de los colectivos locales, según la principal conclusión de la reunión mantenida este miércoles para abordar el contenido del acuerdo que regirá las relaciones con el Peñón. El alcalde, Juan Franco, subrayó la importancia de que los representantes del tejido social planteen sus aportaciones. “El memorándum que elaboramos el pasado mes de septiembre se va a trasladar nuevamente a los representantes de estos colectivos –a la reunión acudieron representantes de 18 colectivos– al objeto de que se planteen distintas puntualizaciones”, explicó el alcalde. El objetivo es que una vez recogidas estas aportaciones, el Ayuntamiento pueda solicitar formalmente una reunión con el Gobierno central para tratar en detalle el impacto del Tratado y evaluar de qué manera se pueden afrontar los distintos efectos sobre la ciudad.

Franco señaló que el acuerdo genera incertidumbre en varios ámbitos que afectan directamente a la población de La Línea y la comarca, incluyendo la situación de los trabajadores, las pensiones, los procedimientos aduaneros, las infraestructuras y cuestiones ambientales. “Se han ido planteando distintas circunstancias que están afectando a muchísimas personas”, subrayó. "Esperemos que podamos tener en breve una comunicación con el Gobierno de España y que nos traslade cómo van a quedar exactamente estas cuestiones", indicó.

El alcalde recordó que el memorándum elaborado el pasado septiembre recogía ya una primera evaluación de los aspectos más relevantes del acuerdo, pero que ahora es necesario actualizarlo a la luz de las últimas noticias y decisiones gubernamentales. “Estamos hablando de un trabajo colectivo que involucra a todos los sectores de la sociedad linense para que nuestra ciudad pueda afrontar las consecuencias derivadas del Brexit de la mejor manera posible”, añadió.

El encuentro también sirvió para reforzar la coordinación entre el Ayuntamiento y los colectivos locales, garantizando que las preocupaciones de los ciudadanos lleguen directamente a las autoridades nacionales y puedan ser consideradas en las decisiones finales sobre la implementación del Tratado.