Localizada una tortuga laúd muerta en el litoral de levante de La Línea

Operarios de la Delegación Municipal de Playas del Ayuntamiento de La Línea han localizado y retirado el cuerpo sin vida de una tortuga laúd (Dermochelys coriacea) en la zona de Torrenueva, en el litoral de levante. El ejemplar medía alrededor de dos metros de envergadura y fue extraído de la orilla mediante medios mecánicos.

Tras la intervención, se dio aviso al Centro de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz (Cegma), con sede en Algeciras, cuyos técnicos se han hecho cargo del animal y procederán a recoger muestras biológicas con el fin de determinar las causas de su muerte.

La tortuga laúd es la mayor especie de tortuga marina del mundo y su presencia en aguas del Mediterráneo es esporádica, ya que procede habitualmente de los océanos Atlántico e Índico, alcanzando el Estrecho de Gibraltar o el Mediterráneo oriental tras recorrer miles de kilómetros en sus migraciones.

El Cegma de Algeciras, dependiente de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, es un centro de referencia nacional en la recuperación de tortugas marinas y en el estudio de la mortalidad de mamíferos marinos.

Según los datos de la Junta, en lo que va de 2025 se han atendido 19 ejemplares de tortugas marinas en sus instalaciones, que se suman a las 334 que han pasado por el centro desde su puesta en funcionamiento en 2009. El índice de éxito en su recuperación supera el 75%, lo que lo convierte en uno de los centros más eficaces del país en conservación marina.