La Línea se echa a la calle para acompañar a su Patrona, la Inmaculada

Miles de linenses, de todas las edades, custodiaron este lunes a la imagen de la Patrona de La Línea, la Inmaculada Concepción, en su segundo paseo por las calles de la ciudad en el presente 2025. Esta cita del 8 de diciembre se ha convertido en un evento ineludible que se repite cada año, pero en este peculiar caso se produce tras la salida extraordinaria del 15 de agosto, entonces con motivo del centenario del Patronazgo.

A las cinco de la tarde, el conocido cofrade José Manuel Barrera —quien luego seguiría walkie-talkie en mano, velando por la buena marcha de la comitiva— fue el encargado de abrir la verja que daba paso a todos los integrantes del cortejo, desde el Santuario de la Inmaculada hasta una Plaza de la Iglesia repleta de fieles, que siguieron todo el proceso con respeto y devoción.

Tanto la Banda Municipal como la Banda Santa Bárbara se unieron a la comitiva, junto a los representantes de todas y cada una de las hermandades y cofradías de La Línea -que portaban estandartes y bastones de mando- y a una notable presencia del equipo de Gobierno, encabezado por el alcalde Juan Franco.

Numeroso público, a la espera de la llegada de la procesión / Manu Romero

Un cuarto de hora después de abrirse la cancela, bajo los acordes del himno nacional y escoltada por la Policía Local, la Inmaculada Concepción, conducida por Juan Ruiz Montalba, iniciaba su solemne recorrido.

Esta salida procesional estuvo precedida en días anteriores por numerosos cultos, entre ellos una novena, y por la solemne misa que se celebró este mismo lunes, solo que en horario matinal.

Española y Gaditana

Uno de los momentos más emotivos de la tarde se produjo cuando el premiado artista local Jonathan Santiago interpretó la letra escrita por el añorado Gabriel Baldrich para el que a todos los efectos es el himno de la ciudad: Española y Gaditana.

La música de esta pieza, obra del Maestro Jaén, sonó a cargo de la Banda Municipal, provocando un respetuoso silencio entre las numerosas personas que habían esperado la llegada de la Virgen en la calle Real.

La Patrona de La Línea continuó su recorrido por las calles Sol, San Pablo, Carboneros, Doctor Villar, Cadalso, Alfonso X El Sabio, Torres Vico, hasta regresar a la Plaza de la Iglesia, donde se encuentra su templo, en el que la imagen seguirá protegiendo a sus conciudadanos.