La linense Erika Leiva presenta su villancico 'La Historia de María'

La artista linense Erika Leiva ha presentado este jueves de manera oficial un villancico La Historia de María con el que pretende formar parte de la Navidad de todos los andaluces en el tramo final del inminente mes de diciembre.

“Estás navidades serán más especiales que nunca… espero que os guste este villancico y lo escuchéis estas fechas que se vienen” dice la cantante en sus redes sociales, en las que añade: “Os comparto la portada del villancico que hemos grabado con tanto amor y verdad. Estas fechas tan bonitas que se acercan hay que celebrarlas cantando”.

Erika Leiva ya encontró enorme eco en años precedentes con la interpretación de otros villancicos como Al Rey de los Cielos, Llega la Navidad… un éxito que confía en repetir en 2025, que ha sido un año extraordinario para ella, con innumerables actuaciones repartidas por todo el territorio andaluz.