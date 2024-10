La linense Carmen Boza se retira de los escenarios

La artista linense Carmen Boza ha anunciado a través de sus redes sociales, de manera tajante su “retirada de los escenarios”, aunque de momento no confirma que sea de manera definitiva. La cantante y compositora aduce “una profunda herida” en su “salud mental” como consecuencia de las exigencias de la industria de la música y confirma la cancelación del concierto que este jueves iba a tener lugar en Logroño, pero advierte: “En los próximos días me pronunciaré sobre las fechas que quedan por delante de la gira Encore”. Entre estos último está el anunciado para el próximo 29 de noviembre en el Teatro La Velada de La Línea.

La marcha de Carmen, sea definitiva o temporal, no es la primera que se produce este año en el panorama musical español y por causas muy similares. La banda Vetusta Morla también hablaba de la nueva industria musical como uno de los motivos para anunciar su pausa, describiéndola como una "picadora humana"

Carmen Boza Tomillero (La Línea, 24 de julio de 1987) lleva inmersa en las exigencias del éxito desde que dio el salto a la fama , en 2011, cuando lanzó su primer álbum, titulado Lapislázuli, que ya llegaba avalado por el éxito alcanzado en Youtube por la canción Cartas desde el círculo polar, que superó las 200.000 visitas.

En 2024 estaba inmersa en la exitosa gira Encore, con la que estaba llenando salas en las ciudades más importantes de España. Pero su organismo le ha mandado frenar.

“De todas las cosas que he publicado en redes sociales a lo largo de mi carrera, esta es la más complicada. Por eso lo diré sin rodeos: he decidido retirarme de los escenarios”, encabeza el comunicado en sus redes sociales.

"La exigencia de estar permanentemente activa en plataformas sociales con fines promocionales -a través de unos formatos que son tan ajenos a mi forma de ser y de hacer música, para poder llegar al público y vivir de mi trabajo- ha ido abriendo una profunda herida en mi salud mental que, por mi propio bien, tengo que priorizar, atender y sanar", abunda la cantante.

"Siento que la industria musical se ha ido transformando en un entramado sumamente complejo y completamente atravesado por el capital donde el espacio para la autenticidad, la artesanía e incluso la música en sí misma, tristemente, es cada vez más pequeño y a menudo quedan relegadas a un segundo plano o sencillamente se diluyen en esa vasta etiqueta: el contenido”, reivindica.

"Sumarle a crear música la obligación de producir “contenido” para simplemente existir entre tanto ruido se ha convertido en una odisea que, lejos de estimularme y/o motivarme, me deprime, me angustia y me ha alejado de la música, que una vez fue el centro de todo esto", denuncia Carmen Boza.

"Estoy agradecida por todos estos años y a todas las personas que, a lo largo y ancho del tiempo y el espacio, me habéis acompañado de una u otra forma, pero no puedo seguir adelante", lamenta.

"Mi bienestar, mi creatividad y mi propia salud mental merecen ser priorizadas. Cuidaos y cuidad de vuestra paz, buscadla y seguidla. Gracias por todo, hasta aquí ha llegado el Encore, hasta aquí pude alargar el bis", finaliza la artista, que se despide "con amor".