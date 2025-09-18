La Línea vivirá este sábado la procesión extraordinaria por el 75 aniversario de Nuestra Señora del Mayor Dolor

La Hermandad de Nuestra Señora del Mayor Dolor de La Línea celebrará este sábado, 20 de septiembre, a partir de las 20:00 una procesión extraordinaria con motivo del 75 aniversario de la bendición de la Virgen. La jornada, marcada por la devoción y el fervor popular, promete ser un acontecimiento histórico en la vida de la corporación y de la ciudad.

Un ajuar cargado de historia y estrenos

Para esta salida extraordinaria, la Virgen se presentará engalanada con un selecto y enriquecido ajuar que refleja la fe y el cariño de sus hermanos y devotos. Entre las piezas más destacadas se encuentran una placa conmemorativa del Cuerpo de Bomberos, la medalla del Sagrado Corazón de Jesús y un fajín de coronel, donado por Odón Ojanguren Alonso, que realza la solemnidad del conjunto.

Además, la Virgen estrenará diversas incorporaciones: una medalla al Mérito Policial, ofrendada por Luis Piña Moreno; tres medallas militares, donadas por el comandante Pedro Riquelme Escane; un broche de los costaleros, elaborado por el orfebre José Ismael Moya con el anagrama de María y dos ángeles turiferarios; dos rosarios, uno de oro y otro donado por la Hermandad del Gran Poder, y una gargantilla de cristales Swarovski, regalo de un benefactor anónimo.

Cada pieza, antigua o nueva, simboliza ofrendas de fe, gestos de gratitud y promesas de devoción que acompañan a la Virgen en su recorrido por las calles de La Línea.

La Reina del Barrio ya espera en su palio

Con gran emoción, la Hermandad anunció que Nuestra Señora del Mayor Dolor ya ha sido entronizada en su paso. La Virgen luce un tocado de mantilla de blonda española de seda, la saya de 2018 adaptada a una base de tisú de plata, y el manto y toca de sobremanto de María Santísima de los Ángeles, cedidos por la Real Hermandad del Gran Poder.

El ajuar incluye estrenos de medallas militares, broches y rosarios, así como el pañuelo donado por los hermanos de Penas y Dolores. El vestidor José Manuel Sánchez Bautista y la camarista Susana Solís Mayorga han logrado una estampa que quedará en el recuerdo de todos los asistentes.

Itinerario y horarios

Salida: 18:00 desde la parroquia del Sagrado Corazón.

18:00 desde la parroquia del Sagrado Corazón. Paso por la Plaza de la Iglesia: 21:00.

21:00. Recogida: 00:30.

Recorrido: Parroquia del Sagrado Corazón – Virgen de la Palma – Andalucía – Rocío – Monserrat – Sevilla – Sol – López de Ayala – Carboneros – Salvador Dalí – Avenida España – San Pablo – Calle Real – Inmaculada – Duque de Tetuán – Pasaje del Gran Poder – Sol – Buenos Aires – Quevedo – Balmes – Crespo – Andalucía – Virgen de la Palma – Parroquia del Sagrado Corazón.

El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Música Municipal Ciudad de La Línea.

La Hermandad invita a todos los devotos y vecinos a acompañar a Nuestra Señora del Mayor Dolor en este día histórico, celebrando 75 años de fe, amor y tradición en La Línea.