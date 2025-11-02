La Línea recuerda a sus difuntos con el tradicional acto en el Cementerio de San José

La corporación municipal rinde homenaje a los linenses ilustres y a las víctimas de la Guerra Civil, del naufragio del 'Utopía' y de los campos nazis

El Ayuntamiento de La Línea ha celebrado este domingo su tradicional acto con motivo del Día de Todos los Fieles Difuntos en el Cementerio Municipal de San José, una cita anual para honrar la memoria de los linenses fallecidos y rendir homenaje a quienes dejaron huella en la historia de la ciudad.

El alcalde, Juan Franco, junto a miembros de la corporación municipal y representantes del Consejo Local de Hermandades, ha encabezado la ofrenda floral en distintos puntos del camposanto: la Cruz Inmemorial a las Víctimas de la Guerra Civil, el Pabellón de Linenses Ilustres, el monolito dedicado a los linenses fallecidos en los campos de concentración nazis y el panteón de las víctimas del naufragio del Utopía.

Posteriormente, a las 12:00, se ha celebrado una misa de difuntos en recuerdo de todos los fallecidos de la ciudad. Durante su intervención, el alcalde destacó el valor de esta jornada “para recordar con respeto y afecto a quienes nos precedieron”, subrayando el carácter simbólico del acto. “Creo que es un día muy importante. Hacemos una ofrenda de flores a nuestros ilustres, a las víctimas del naufragio del Utopía, de la Guerra Civil y a los linenses que murieron en los campos de concentración nazis. Este acto institucional es tradicional y muy sentido por todos”, señaló Franco.

El regidor agradeció además la presencia de la portavoz del Grupo Popular, Susana González, del resto de la corporación y de las hermandades, y animó a la ciudadanía “a mantener viva la memoria y el respeto hacia nuestros difuntos”.