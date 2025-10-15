La Línea impulsa un proyecto pionero para recuperar los bosques marinos del litoral de poniente

La playa de poniente en La Línea de la Concepción será escenario de un ambicioso proyecto de restauración ecológica de sus fondos marinos, gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, la Fundación Moeve y la Universidad de Cádiz (UCA). El convenio que formaliza esta iniciativa fue firmado esta mañana por Jesús Velasco, responsable de la Fundación Moeve en Andalucía, y María de la Luz Martín Rodríguez, vicerrectora del Campus Bahía de Algeciras de la UCA, en un acto en el que estuvieron presentes el alcalde, Juan Franco, y la concejal de Medio Ambiente, Raquel Ñeco, entre otras autoridades y responsables académicos.

El proyecto se centrará en la recuperación de praderas de angiospermas marinas —conocidas como bosques marinos— que existían en la zona a finales del siglo XX. Según explicó el catedrático de Ecología de la UCA, Fernando Brun, encargado de dirigir la iniciativa, estas especies no solo fomentan la biodiversidad, sino que actualmente son grandes mitigadores del cambio climático y favorecen la recuperación de poblaciones de peces y recursos pesqueros.

Las especies seleccionadas para la restauración son Zostera noltei, Cymodocea nodosa, Zostera marina —procedentes del vivero marino de la UCA— y Posidonia oceánica, proveniente del Parque Natural del Cabo de Gata. El trasplante al litoral de poniente está previsto para la próxima primavera.

Uno de los objetivos más innovadores del proyecto es su integración en el estándar andaluz de carbono azul, una herramienta pionera en Europa impulsada por la Junta de Andalucía. Este reconocimiento permitirá que las unidades de absorción generadas por las praderas sirvan para compensar la huella de carbono del municipio, posicionando a La Línea como referente en sostenibilidad y economía azul.

Juan Franco destacó la colaboración público-privada como clave para la iniciativa: “Es un auténtico orgullo poder contar con este proyecto, en el que la investigación y el conocimiento también tomen raíces en nuestra ciudad”. María de la Luz Martín subrayó que la iniciativa refuerza la protección del ecosistema marino y facilita la investigación, divulgación científica y promoción de la economía azul en la comarca.

Raquel Ñeco valoró la originalidad del proyecto y su beneficio para la ciudadanía: “Todos los que vivimos en La Línea y en el Campo de Gibraltar nos podemos ver beneficiados por esta iniciativa”, afirmó. Jesús Velasco y Estrella Blanco, de la Fundación Moeve, destacaron la importancia de la educación ambiental y la divulgación científica, enfatizando la necesidad de proteger los océanos y fomentar el conocimiento sobre los fondos marinos locales.

El profesor Brun concluyó señalando la dimensión social del proyecto: “Devolver a la sociedad parte de lo que nos da, que la ciudadanía conozca y ame su entorno, es clave para su conservación. Sin amor, no hay conservación”, afirmó.