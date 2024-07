La Hermandad del Carmen de La Línea pide precaución a los barcos que participen en la procesión

La Línea vive este martes uno de sus días grandes, el de la festividad de la Virgen del Carmen, que este año será fesivo en la ciudad. La jornada comenzará a las 10:00, con una solemente misa en su honor en la parroquia de La Atunara presidida por el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza Boy.

A las 12:00 será la ofrenda floral a la Virgen en la plaza Marianista Guillermo Chaminade y ya por la tarde, a las 18:00, dará comienzo la procesión marítimo-terrestres de Nuestra Señora del Carmen.

La junta de gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen ha emitido un comunicado a la ciudadanía pidiendo máxima colaboración durante la procesión marítima, ya que el año pasado se tuvo que acortar debido a la excesiva cercanía de las embarcaciones al barco en el que iba la Virgen, al que pusieron en peligro.

"A fin de que podamos tener una procesión donde no pongamos en peligro a nuestra querida imagen rogamos guarden la distancia necesaria para no dañar a nuestra Virgen y así podamos realizar la citada procesión sin incidencias reseñables que destacar, sin ningún contratiempo, etc", indica la cofradía.

"Desde nuestra Hermandad resulta doloroso no poder lleva a cabo esta procesión con tantos años de historia en nuestra ciudad y que tanta devoción conlleva, por lo que pedimos encarecidamente que podamos venerar a nuestra imagen como se merece", sentencia la Hermandad.