La Línea se adhiere a la Oficina Andaluza Antifraude para reforzar la transparencia de la gestión municipal

El Pleno del Ayuntamiento de La Línea celebrado este jueves aprobó por unanimidad varios acuerdos que marcan la agenda municipal en distintas áreas, desde la transparencia en la gestión hasta la modernización del personal, el reconocimiento a la Policía Local y la contratación de servicios esenciales.

El pleno comenzó con la aprobación unánime de la adhesión del Ayuntamiento al proyecto de organizaciones por la integridad pública (OIP) promovido por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. La Línea se convierte así en uno de los primeros municipios de Andalucía en sumarse a esta iniciativa, reafirmando su compromiso con la transparencia, la buena praxis administrativa y la integridad en la gestión pública.

El Pleno concedió la felicitación individual pública al subinspector de la Policía Local Francisco Javier Camacho Lago y a los agentes José Luis Valdivia Pozo, Ricardo David Ferrá Vallejo e Iván Acedo Guerrero, que serán homenajeados el 5 de diciembre en el Teatro Municipal de la Velada con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de la Policía Local.

Asimismo, se aprobó la creación de la Comisión de Comercio Ambulante, un órgano consultivo que busca mejorar la gestión del mercadillo, fomentar la colaboración entre Ayuntamiento, comerciantes y consumidores y diversificar la oferta.

El Pleno dio luz verde al convenio con la Junta de Andalucía para la cesión del antiguo Hospital Municipal destinado a la construcción de los nuevos juzgados de La Línea, cuya reforma será asumida por la Junta con un plazo máximo de cinco años.

En cuanto a recursos humanos, se aprobó el convenio colectivo 2025 y el acuerdo regulador del personal, que incluye mejoras como la jornada de 35 horas semanales, flexibilidad horaria, permisos para mayores de 60 años y regulación de la jubilación parcial, así como la reclasificación de auxiliares de servicio y la recuperación del premio de jubilación.

Se dio luz verde a la modificación de la Ordenanza Reguladora de Ocupación de Terrenos de Uso Público con Mesas, Sillas y Sombrillas, incorporando medidas de control acústico y administrativa, y estableciendo permisos por un año y tipificación de infracciones.

El Pleno también aprobó el expediente de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio, con un presupuesto de 12,77 millones de euros anuales y destinado a atender a 700 usuarios con 300 trabajadores, garantizando así la continuidad y mejora de este servicio esencial.

Se ratificó el Decreto de Alcaldía sobre Nuevas Condiciones Financieras del Préstamo con el Fondo de Ordenación, que permitirá amortizar la deuda de 116 millones de euros en 15-18 años, liberando aproximadamente 5 millones de euros anuales para servicios públicos en 2026.

Se aprobó la adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, y la moción del Grupo Socialista sobre el reconocimiento de La Línea como Gran Ciudad se dejó sobre la mesa para elaborar una propuesta conjunta que contemple financiación y marco institucional.

El alcalde, Juan Franco, destacó que el pleno fue “bastante completo y complejo”, permitiendo cerrar el ejercicio 2025 resolviendo cuestiones clave para la ciudad y sentando las bases de un Ayuntamiento "más transparente, eficiente y cercano a los ciudadanos".