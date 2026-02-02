La Línea acoge su VIII Certamen Internacional de Tunas este viernes y sábado, 6 y 7 de febrero

El VIII Certamen Internacional de Tunas de La Línea se celebrará los próximos viernes y sábado, 6 y 7 de febrero, reuniendo a ocho agrupaciones de España y Portugal. El evento, organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco, combina un concurso de rondas y un certamen solidario, destinado a financiar programas juveniles de la institución salesiana.

La jornada inaugural tendrá lugar el viernes 6 de febrero, comenzando a las 17.30 horas con la recepción de jefes de tuna en el Museo Cruz Herrera. A las 19.00 horas, el Círculo Mercantil, en la calle Real, acogerá el tradicional Concurso de Rondas, abierto al público.

El sábado 7 de febrero, la actividad arrancará a las 12.00 horas con un pasacalles que recorrerá las calles San Pablo y Real, finalizando en la Plaza de la Iglesia, donde cada agrupación ofrecerá una actuación breve. La jornada culminará a las 17.00 horas en el Teatro del Colegio Salesiano, con el certamen oficial, en el que un jurado evaluará categorías como mejor solista, bandera, pandereta o púa, con premios realizados por el escultor Rafa Galán. Durante el certamen, se habilitará una barra con precios populares.

Entre las agrupaciones participantes se encuentran la Tuna Antiga Vimaranense de Guimarães (Portugal), la Tuna de Medicina de Murcia, Filosofía y Letras de Sevilla, Económicas de Murcia, Cuarentuna de Marbella, Arquitectura Técnica de Granada y Tuna de Derecho de Huelva. Como anfitriona y fuera de concurso intervendrá la Tuna de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras. En total, se estima que más de 200 tunos participarán, generando un impacto positivo en la hostelería y el comercio del centro urbano.

El cartel del certamen, obra de Carlos ‘Lucky’, rinde homenaje al barrio de la Atunara con una ilustración de la Iglesia del Carmen, iniciando una serie que destacará rincones emblemáticos del municipio en futuras ediciones. Las entradas para la gala del sábado, con un precio de 6 euros en concepto de donativo, se pueden adquirir en la tienda de Vicente Vázquez y en el Colegio Salesiano, destinándose los fondos al programa de apoyo educativo para jóvenes.

El alcalde, Juan Franco, ha felicitado a la organización por la octava edición del certamen, destacando que aporta “vitalidad y alegría” a las calles de La Línea. La delegada de Fiestas y Turismo, Mercedes Atanet, subrayó la relevancia económica del evento, mientras que el concejal de Comercio, Alfonso Lozano, invitó a vecinos y visitantes a disfrutar de un ambiente que dinamiza el tejido empresarial local.