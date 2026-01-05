Juan Franco presume de la red de saneamiento de La Línea frente a la borrasca Francis: "El esfuerzo inversor merece la pena”

La inversión sostenida en infraestructuras hidráulicas durante la última década ha sido clave para que La Línea haya recuperado este lunes la normalidad tras las intensas lluvias registradas el domingo, que dejaron más de 100 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas. Así lo ha destacado el alcalde, Juan Franco, al hacer balance del episodio de precipitaciones.

El regidor ha señalado que, pese al elevado volumen de agua caída, solo se han producido incidencias puntuales en el municipio, localizadas principalmente en la calle Andalucía, donde algunos garajes particulares sufrieron inundaciones. En este sentido, ha subrayado el buen funcionamiento de la red de alcantarillado y el correcto desagüe de los arroyos del Zabal, que soportaron el temporal sin provocar desbordamientos.

Juan Franco ha destacado la inversión de más de 18 millones de euros realizada en los últimos diez años para la mejora y modernización de la red de saneamiento y drenaje. “Este tipo de episodios demuestra que el esfuerzo inversor ha merecido la pena”, ha afirmado, recordando que en otros municipios de la comarca la situación llegó a ser mucho más grave, con daños de carácter casi catastrófico.

De cara a los próximos días, el alcalde confía en que las lluvias remitan y se pueda avanzar en la reparación de los desperfectos ocasionados. El Ayuntamiento prevé poner en marcha un plan de parcheo en las vías afectadas por socavones y hundimientos, así como retomar el plan de asfaltado que se viene desarrollando desde hace meses.

Paralelamente, las delegaciones municipales de Mantenimiento Urbano e Infraestructuras están realizando una evaluación detallada de los daños para cuantificar el alcance del temporal y priorizar las actuaciones necesarias.