-¿La Línea ha salido de la situación de ruina económica con la que usted se encontró hace cuatro años?

-Lo mismo que con otras cosas estoy más descontento porque creo que lo podíamos haber hecho mejor, creo que la gestión económica ha sido brillantísima. Lo digo con la boca llena.

-¿Cuál era la deuda y cuál es ahora?

-Era de 177 millones, y además estaba desbocada porque estaba subiendo, y ahora es de 144. Tenemos además remanente de tesorería positivo por primera vez en la historia de este pueblo, hemos regularizado el pago de nóminas, de Seguridad Social, de Hacienda, etc. Estoy muy contento y tengo que dar las gracias a quienes eran mis compañeros en ese departamento en el Ayuntamiento.

-¿Cuál ha sido la receta?

-Lo primero es levantarte a las 6:00 y ponerte a trabajar antes de las 7:00.

-Pero eso lo dicen todos los alcaldes, que trabajan mucho.

-No, yo no llevo a mis niños a la escuela. Y me encantaría. Mi mujer se levanta conmigo y los dejo acostados. Si los veo es a la hora de almorzar.

-Volvamos a su receta.

-Se ha basado en tres cosas: nos acogimos de forma escrupulosa a los fondos de ordenación financiera que fue sacando el Estado y que hemos cumplido como un reloj, renegociamos un convenio con la Diputación que nos permitió tener un mejor porcentaje de participación en la recaudación y un periodo de cobro más corto y, finalmente, acometimos lo inevitable: el cumplimiento de la sentencia judicial que nos obligó a recortar el sueldo de los trabajadores.

-Por el plus ilegal.

-Los famosos 408 euros, que fueron impugnados ante el Tribunal de Cuentas por la Cámara de Cuentas de Andalucía.

-¿Qué ciudad se imagina usted dentro de 10 o 20 años?

-Creo que estamos dando pasos para convertir esta ciudad en normal. Hace dos años no lo éramos. Espero que la situación del narcotráfico esté controlada, que también se controle el contrabando a través de lo firmado en los memorandos España-Reino Unido, que tengamos un PGOU en marcha que nos permita poder poner en valor ciertos suelos productivos para generar inversiones y dar empleo a nuestros vecinos, que todo el tema de la deuda sea una pesadilla del pasado, que podamos prestar mejores servicios públicos, que el Ayuntamiento funcione más rápido y, en definitiva, que tengamos una ciudad enfocada en la prestación de servicios y en el comercio, en vivir al calor de Gibraltar y no de Gibraltar, tener toda la zona portuaria y toda la zona de hotelera de Levante en explotación, tener un centro urbano peatonalizado, con todos los edificios públicos como la plaza de toros, el mercado de La Concepción y el teatro La Velada en funcionamiento y dando vida a la ciudad. Esto es una pincelada.

Estamos dando pasos para convertir esta ciudad en normal. Hace dos años no lo éramos

-Usted concibe el urbanismo como un elemento regenerador de la ciudad.

-Sí, y quiero hacer una puntualización sobre un tema importante. Nosotros queríamos sacar adelante el PGOU de la ciudad porque entendemos que es un instrumento vital y más en esta ciudad. Tengamos en cuenta que, cuando se aprobó el plan anterior, la Verja no estaba abierta. Si cualquier ciudad ha cambiado en 30 años, esta ni le cuento. Tenemos ya un documento aprobado pero no lo hemos querido llevar a Pleno.

-¿Por no condicionar al futuro gobierno municipal o porque quieren cambiarlo después sin el apoyo del PP, su actual socio?

-No, no es por eso, le cuento. La idea es efectuar un ejercicio de honestidad política. Yo estoy de acuerdo con lo que hay ahí, está claro, aunque hay que matizar algunas cosas, pero lo que no voy a hacer es lo que me hicieron a mí y que tanto critiqué: me dejaron un presupuesto agotado y una serie de pagos que no entendí que se hicieran. Si somos nosotros los que gobernamos después de las elecciones, ya tenemos el trabajo hecho y, si son otros, que cambien lo que entiendan. Todo lo que se propone es muy razonable.

-¿Las construcciones ilegales son regularizables o hay que tirarlas?

-Depende de la zona. Le pongo un ejemplo: en El Zabal hay que hacer un trabajo de bisturí porque ciertas construcciones podrán mantenerse y otras deberán derribarse porque en esos suelos deben pasar calles o se necesitan para equipamientos públicos. Hay otras zonas de la ciudad que están en una evidente ilegalidad urbanística y habrá que actuar sobre ellas. Ahora hay casi quinientos expedientes de disciplina urbanística abiertos y somos la primera corporación que los ha llevado al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y a la Justicia, trabajando codo con codo con ellos.

En El Zabal hay que hacer un trabajo de bisturí porque ciertas construcciones podrán mantenerse y otras deberán derribarse

-¿Cuántas de esas construcciones están relacionadas con el narcotráfico?

-No lo puedo evaluar porque cuando nos encontramos una construcción ilegal no pone en la puerta “aquí vive un narco”. Sí que es cierto que en ciertas zonas de la ciudad proliferan ese tipo de construcciones.

-Es una sospecha fundada.

-La certeza no la tengo, pero por su fisonomía hay indicios.

-¿Cómo ha influido en La Línea la apertura del nuevo hospital?

-Pues positivamente por un lado y negativamente por otro.

-¿Negativamente?

-Es muy sencillo, porque al cerrar el viejo hospital, el barrio de San Bernardo ha implosionado. Con el nuevo estoy muy contento, porque de hecho estuve ingresado por un cólico nefrítico del que me trataron de manera fenomenal. Me consta, además, que están trabajando para contratar más personal y mejorar los servicios. Además, va a servir como motor de regeneración de toda aquella zona de la ciudad.

-La situación inversa se da en San Bernardo.

-Tenemos un proyecto definido sobre plano que espero que cristalice. Es un tema que me quita el sueño porque es una barriada muy sensible, con muchos problemas sociales, que contaba con un soporte de comercios en el anillo del hospital. Y las ventas se han desplomado.

-¿Proyectan llevar allí la comisaría de Policía Nacional y los juzgados?

-Esa es la idea que pinta mejor porque la que tuvimos en origen, que era ubicar allí un centro universitario, una ilusión muy bonita, no ha salido. Tratamos con tres universidades para activar el proyecto, pero la inversión que había que hacer era tan grande que no pudo ser.

-¿Hay complicidad para ello con los gobiernos de la Junta y el central?

-El problema que hay es que ya he tratado este tema con dos delegados y con dos subdelegados. Esperemos que el gobierno que salga dure un poco más, sea del color que sea, y que se implique. Esto depende de Interior. Ya hemos llevado a Pleno una modificación del PGOU vigente para modificar los usos previstos en esa pastilla.