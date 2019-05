-Después de ser alcalde, dado que renuncia a hacer carrera política, lo siguiente sería ser presidente de la Balona.

-Jajaja. ¡He sido tesorero del club siete años!

-¿Le tentaría la presidencia del equipo?

-Lo que pasa es que mi mujer ahí ya no tragaría (risas). Llevar un club de fútbol es muy complicado y te pasa como cuando eres alcalde, que fichas a uno y si no mete goles parece que es culpa tuya. Quiero reconocer el trabajo espectacular que hizo Alfredo Gallardo los quince años que estuvo al frente del club y creo que Raffaele Pandalone merece la confianza de todos los balonos porque está demostrando que, sin ser de aquí, está apostando por el club y por La Línea.

-¿Le va a dar a la Balona un nuevo estadio?

-Si se aprueba el PGOU, el espacio donde está el Municipal se reordenará, para hacer allí un centro recreativo, cultural y de ocio, y se construirá un nuevo estadio en segunda línea de playa, donde están los campos de césped artificial, que están bastante deteriorados.

-¿Para cuándo?

-Probablemente yo no lo vea como alcalde, pero espero haber dejado todo preparado. Confío en que venga un inversor y haga el estadio mediante una concesión administrativa si el Ayuntamiento no tiene medios. Lo importante es que el municipio no pierda la titularidad ni de los suelos ni de la construcción.