Juan Francisco Huerta, ex director de la casa salesiana de La Línea, oficia este sábado el XXX Pregón de Navidad

La Capilla María Auxiliadora del Colegio Salesianos de La Línea acogerá este sábado, 13 de diciembre, a partir de las 19:00 el XXX Pregón de Navidad, organizado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro. El acto contará con la intervención de Juan Francisco Huerta Carretero, exdirector de la casa salesiana, y la participación musical del coro salesiano Juan Cagliero.

La cita, que se enmarca en las celebraciones navideñas de la comunidad educativa, incluirá además la entrega del tradicional Pastorcito de Plata, un reconocimiento simbólico a la solidaridad. Este año, el galardón será concedido a Óscar Marín, conocido carnicero del barrio de Periáñez, por su colaboración continuada con los más desfavorecidos, a los que da de comer cada semana de forma desinteresada.

Tras el pregón y el reconocimiento se entregarán los premios del concurso de postales navideñas celebrado entre los alumnos del centro antes de que tenga lugar una zambomba en el patio del centro educativo.

La organización se anima a la ciudadanía a asistir y compartir este momento de encuentro, memoria y celebración. El acto cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de La Línea, a través de su Delegación de Educación..