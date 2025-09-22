Juan Carlos Moral Navarro será pregonero de la Semana Santa 2026 de La Línea

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de La Línea de la Concepción ha anunciado el nombramiento de Juan Carlos Moral Navarro como pregonero oficial de la Semana Santa 2026.

Con este nombramiento, el Consejo reconoce la trayectoria, el compromiso y la devoción de Moral Navarro hacia la Semana Santa linense, confiando en que su pregón sabrá transmitir con fe y sentimiento la grandeza de esta tradición cofrade. Juan Carlos Moral y fue pregonero juvenil de la Semana Santa de 2012 como destacado hermano de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Amargura, de la que era responsable de su grupo joven, y también como miembro de la Cofradía de Jesús Cautivo y Rescatado. También fue en 2016 pregonero juvenil de la Inmaculada Concepción y cuenta con pregones como el del Medinaceli.

El pregón oficial se enmarcará dentro de los actos cuaresmales organizados por el Consejo, constituyendo un momento destacado en la preparación de los días grandes de la Semana Santa en la ciudad. Se espera que sus palabras contribuyan a reforzar la fe, la historia y las costumbres que distinguen a las hermandades y cofradías locales, anunciando con solemnidad la llegada de la Semana Santa 2026.

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías ha trasladado a Juan Carlos Moral Navarro la más sincera enhorabuena, deseando que los sagrados titulares lo iluminen en esta alta responsabilidad.