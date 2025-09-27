La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales

Los jardines Saccone de La Línea de la Concepción se han convertido este sábado en un auténtico escenario medieval con la celebración de la V Jornada Fantástica. Desde las 11:00 de la mañana hasta las 22:00, familias y aficionados a la cultura fantástica han disfrutado de una programación única que ha incluido torneos de softcombat, talleres de herrería y caballería, exhibiciones de esgrima histórico, y espectaculares pasacalles teatralizados.

Organizada por la delegación de Juventud del Ayuntamiento en colaboración con la asociación Lo sé y me importa y el Museo Cruz Herrera, esta quinta edición ha consolidado el evento como una referencia del turismo cultural alternativo en el Campo de Gibraltar.