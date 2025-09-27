Europa Sur
Configura Google Discover para no perderte ninguna noticia
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero

La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales

Cientos de visitantes disfrutan de combates, talleres artesanales, 'cosplay' y teatralizaciones en una jornada que mezcla cultura, ocio y fantasía

Manu Romero

La Línea, 27 de septiembre 2025 - 13:08

Los jardines Saccone de La Línea de la Concepción se han convertido este sábado en un auténtico escenario medieval con la celebración de la V Jornada Fantástica. Desde las 11:00 de la mañana hasta las 22:00, familias y aficionados a la cultura fantástica han disfrutado de una programación única que ha incluido torneos de softcombat, talleres de herrería y caballería, exhibiciones de esgrima histórico, y espectaculares pasacalles teatralizados.

Organizada por la delegación de Juventud del Ayuntamiento en colaboración con la asociación Lo sé y me importa y el Museo Cruz Herrera, esta quinta edición ha consolidado el evento como una referencia del turismo cultural alternativo en el Campo de Gibraltar.

La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
1/24 La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
2/24 La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
3/24 La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
4/24 La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
5/24 La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
6/24 La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
7/24 La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
8/24 La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
9/24 La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
10/24 La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
11/24 La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
12/24 La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
13/24 La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
14/24 La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
15/24 La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
16/24 La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
17/24 La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
18/24 La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
19/24 La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
20/24 La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
21/24 La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
22/24 La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
23/24 La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero
La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
24/24 La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales / Manu Romero

También te puede interesar

Lo último

stats