La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales
Cientos de visitantes disfrutan de combates, talleres artesanales, 'cosplay' y teatralizaciones en una jornada que mezcla cultura, ocio y fantasía
Los jardines Saccone de La Línea de la Concepción se han convertido este sábado en un auténtico escenario medieval con la celebración de la V Jornada Fantástica. Desde las 11:00 de la mañana hasta las 22:00, familias y aficionados a la cultura fantástica han disfrutado de una programación única que ha incluido torneos de softcombat, talleres de herrería y caballería, exhibiciones de esgrima histórico, y espectaculares pasacalles teatralizados.
Organizada por la delegación de Juventud del Ayuntamiento en colaboración con la asociación Lo sé y me importa y el Museo Cruz Herrera, esta quinta edición ha consolidado el evento como una referencia del turismo cultural alternativo en el Campo de Gibraltar.
1/24La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales/Manu Romero
2/24La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales/Manu Romero
3/24La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales/Manu Romero
4/24La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales/Manu Romero
5/24La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales/Manu Romero
6/24La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales/Manu Romero
7/24La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales/Manu Romero
8/24La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales/Manu Romero
9/24La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales/Manu Romero
10/24La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales/Manu Romero
11/24La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales/Manu Romero
12/24La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales/Manu Romero
13/24La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales/Manu Romero
14/24La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales/Manu Romero
15/24La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales/Manu Romero
16/24La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales/Manu Romero
17/24La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales/Manu Romero
18/24La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales/Manu Romero
19/24La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales/Manu Romero
20/24La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales/Manu Romero
21/24La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales/Manu Romero
22/24La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales/Manu Romero
23/24La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales/Manu Romero
24/24La Jornada Fantástica transforma los jardines Saccone de La Línea en un mundo de magia y aventuras medievales/Manu Romero