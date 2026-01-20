Investigadoras de la UCA acercan la regeneración del fondo marino de La Línea a los alumnos de Bachillerato

Investigadoras y personal técnico del Departamento de Biología y Física Aplicada de la Universidad de Cádiz desarrollarán un programa educativo en La Línea de la Concepción con el objetivo de dar a conocer el proyecto medioambiental Plantación de especies de angiospermas marinas La Línea-Marinea, financiado por la Fundación Moeve.

La iniciativa de formación se trata de enseñar el valioso ecosistema de la provincia de Cádiz, explicar las diferencias entre los fanerógamas marinas y las macroalgas, además de fomentar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Se desarrollará los días 9, 10 y 11 de febrero en centros educativos de la ciudad.

Dirigido a alumnos de primer curso de Bachillerato de Ciencias, el programa abordará temas relacionados con la restauración de las praderas de fanerógamas marinas, qué son, y los servicios ecosistémicos que prestan. Se mostrarán diferentes especies de macroalgas y fanerógamas para que puedan verlas in situ, con especies de la provincia de Cádiz, al efecto que puedan identificarlas mediante las guías. Además, se profundizará en la importancia de estas plantas, los beneficios que se ofrecen a los seres vivos y las presiones a las que están sometidas.

De igual forma, se plantearán cuestiones relacionadas con el carbono azul y la restauración de las praderas de fanerógamas marinas, uno de los ecosistemas más amenazados del planeta, siendo su conservación una de las principales estrategias para ayudar a mitigar el cambio climático. Por ello, se explicarán las técnicas de cultivo, trasplante y restauración que se llevan a cabo en el laboratorio, además de cómo se realizará la restauración de fanerógamas marinas en La Línea.

Con respecto al Día de la Mujer en la Ciencia, cada una de las ponentes explicará su experiencia personal y profesional dentro de la universidad.

Como actividades, de manera práctica serán los alumnos los que siembren fanerógamas marinas en estructuras biodegradables, las mismas que se usarán en la restauración. Finalmente, se realizará una actividad conjunta entre todos los centros que consistirá en un mural de buenas prácticas, en el que se imitará un fondo marino vacío, en el que cada clase añadirá hojas de fanerógamas marinas, escribiendo buenas prácticas para conservar el medio marino o acciones para su protección. Entre todos los alumnos crearán una pradera de fanerógamas marinas en el mural.

Esta iniciativa se desarrollará en colaboración con la delegación municipal de Educación, que dirige la concejal Santos Martín, y es uno de los nuevos programas que se han incorporado a la Oferta Educativa Municipal 2025/26.

Relacionado La Línea impulsa un proyecto pionero para recuperar los bosques marinos del litoral de poniente

El Ayuntamiento recuerda que la Universidad de Cádiz ha impulsado un nuevo proyecto de restauración ecológica en el litoral de Poniente, que permitirá recuperar la vegetación marina perdida a finales del siglo pasado y avanzar en la mitigación del cambio climático a través de la absorción de carbono azul. Una de las metas más ambiciosas del proyecto es su integración en el estándar andaluz de carbono azul, una herramienta pionera en Europa impulsada por la Junta de Andalucía. Gracias a este reconocimiento, las unidades de absorción generadas por la nueva pradera marina podrán destinarse a compensar la huella de carbono del municipio de La Línea.