Juan Franco: "No comparto las medidas que se están tomando. La Línea es la ciudad más afectada"

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha mostrado este miércoles su preocupación por las consecuencias que para la ciudad acarrea la huelga indefinida en el sector del metal, especialmente en cuanto al colapso de los accesos a la ciudad.

"Estoy bastante preocupado. Pudiendo entender que el fondo de la reivindicación pueda ser justo, las medidas que se están tomando no las comparto de ninguna de las maneras", ha subrayado Juan Franco.

"Es curioso que La Línea es la ciudad más afectada siendo la única en todo el arco de la Bahía que no cuenta con una gran industria. Es algo sorprendente. Se están causando perjuicios a trabajadores que no llegan a tiempo a sus puestos de trabajo ya sea de La Línea que trabajan en otros puntos de la comarca y viceversa. También se afecta a escolares que están en otros municipios", ha agregado Franco.

Para el alcalde linense, la gravedad también alcanza al Hospital de La Línea: "Ayer martes se tuvieron que suspender operaciones ya que no están pudiendo llegar a tiempo los sanitarios. Se está dando la situación grave de que el personal que trabaja a turnos no está pudiendo salir a su hora del trabajo porque los relevos no llegan".

Franco ha demandado una solución al conflicto laboral, al igual que hizo su homólogo sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix, el martes. "Espero que reine la cordura y se reconduzca la situación en los términos en los que debe estar. La subdelegadión debe estar desbordada, pero a nosotros nos afecta la huelga directísimamente", ha concluido.