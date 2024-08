Hermandad del Rocío de La Línea pone en marcha una campaña para adquirir material escolar

La Línea/La Hermandad del Rocío de La Línea ha puesto en marcha una campaña de recogida de fondos para adquirir material escolar para los niños más desfavorecidos del municipio. "Estamos trabajando para que nuestros jóvenes no les falte de nada en su vuelta al cole. La educación es la base de la sociedad y queremos que la falta de material no sea el motivo para no tenerla. Vamos a conseguir el material escolar para las familias censadas en riesgo de exclusión y necesitadas de La Línea y para eso os necesitamos", indica la hermandad en un vídeo.

"Cualquier cantidad que se aporte es importante. Muchos pocos hacen mucho. También tienen la opción de donar el coste del material necesario para un niño de Educación Infantil: 45 euros; de primaria, 60 euros, o de secundaria, 50 euros", señala la hermandad.

Los interesados en colaborar pueden hacer sus aportaciones a través de Bizum al código de ONG 00326, en la secretaría de la hermandad o pedir más información en el teléfono 636 65 69 42.