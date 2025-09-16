El Centro Comercial Gran Sur de La Línea organiza una jornada de limpieza en la Playa de Poniente por el World CleanUp Day

El centro comercial Gran Sur de La Línea va a formar parte un año más de uno de los movimientos medioambientales más importantes de la actualidad: el World Clean Up Day, que se celebrará el próximo sábado 20 de septiembre. Una jornada en la que voluntarios y voluntarias de más de 190 países de todo el mundo aúnan fuerzas para limpiar el planeta, cuya coordinación a nivel mundial se realiza con la organización “Let’s do it Spain”, que coordina la acción a nivel mundial.

Gran Sur vuelve a sumar su granito de arena a la causa, en esta ocasión aumentando el número de colectivos participantes e innovando en las formas de recogida. Por ello, el sábado 20 de septiembre de 10:00 a 13:30 invita a todos sus visitantes y ciudadanía en general a participar en una jornada de limpieza en la Playa de Poniente de La Línea de la Concepción.

Esta iniciativa se lleva a cabo en colaboración con la Delegación de Servicios Operativos y Mantenimiento del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar, KCG Paddle Surf Campo de Gibraltar, KCG Kite Campo de Gibraltar, quienes realizarán también una actividad paralela en distintas playas de Algeciras. La jornada de limpieza promovida por Gran Sur cuenta también con la colaboración de la Asociación Mi Barrio Bonito de La Línea, la Asociación Locos del Parque, la Asociación 3 de noviembre 1730 Fuerte Santa Barbara; el Club de Buceo Campo de Gibraltar, la Asociación Cultural ‘La Ruta de los Búnkeres’, la Sociedad de Investigaciones Espeleológicas Subterráneas Caxara, Keyro’s Rugby, el Club Deportivo Senderismo y Rutas Manilva.

La acción contará también con la colaboración del Club Náutico de La Línea, que además de con voluntarios, se sumará con una embarcación de apoyo para la recogida de residuos que realizará el Club de Buceo y la ayuda de la UNESCO Campo de Gibraltar, por lo que este año se amplían las asociaciones y colectivos xa la limpieza, uno de los objetivos de la organización.

“Una de nuestras prioridades es hacer partícipe a todos los miembros de la sociedad en las iniciativas del centro comercial, siempre con los principios de inclusividad y solidaridad por bandera”, afirma Sandra Fernández Garrido, gerente de Gran Sur. “Para nosotros es un auténtico placer contar con la presencia y participación de todas estas entidades y asociaciones para así seguir trabajando junto a ellas en una misma dirección: la de la protección de nuestro planeta”, añade.

Para participar en esta acción solidaria, es necesaria la inscripción previa en la página web del centro comercial www.centrocomercialgransur.es. El plazo para apuntarse termina el viernes 19 de septiembre.

Todos los participantes deberán acudir el sábado 20 de septiembre a las 10 horas al aparcamiento del centro comercial linense, en el que recibirán una camiseta conmemorativa del evento de manera gratuita y bolsas y guantes para realizar las tareas de limpieza. Además, los participantes recibirán una breve charla sobre organización y seguridad.

La actividad se desarrollará de 10 a 13.30 horas y todos los voluntarios y voluntarias deberán regresar al módulo de socorrismo para reunir toda la basura recogida y devolver el material, momento en el que se realizará una foto de familia y una valoración de la actividad.

“Con esta iniciativa pretendemos concienciar sobre la importancia del cuidado de la naturaleza a todos los vecinos y vecinas de La Línea, especialmente de nuestras playas, donde acaban muchos de los residuos que generamos día a día, sobre todo plástico y colillas, que tanto daño hacen al medio ambiente marino”, comenta la gerente del centro comercial, Sandra Fernández Garrido.

Esta acción se enmarca en el programa de responsabilidad social corporativa (RSC) de Gran Sur. A través de la puesta en marcha de diferentes acciones y proyectos, se busca mejorar el impacto del centro comercial en torno a tres ejes: el dinamismo local, la conservación del medio ambiente y el compromiso social con sus trabajadores.