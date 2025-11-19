Gran Sur enciende su alumbrado de Navidad con una gran nevada artificial

El Centro Comercial Gran Sur da comienzo a su gran programación de Navidad con un amplio abanico de actividades para toda la familia.

Este sábado 22 de noviembre a las 18:00 Gran Sur se tiñe de blanco con una gran nevada artificial en el parking exterior. A continuación, todos los asistentes disfrutarán de un pasacalle navideño por la galería del centro comercial con los personajes más típicos de Navidad y, para finalizar, a las 19:30 se dará paso al encendido navideño acompañado de una gran photocall en el escenario principal.

“En Gran Sur apostamos por una programación navideña completa y que sea acorde para el disfrute de todos los públicos” ha afirmado Sandra Fernández Garrido, gerente de Gran Sur. “Estamos seguros de que todos los asistentes darán comienzo a estas fechas tan señaladas de una manera muy especial”.

Encendido de Navidad en Gran Sur

Como peculiaridad, este año el alumbrado de luces del centro comercial contará con un reno de casi cinco metros de altura, el más grande de toda ciudad.

De este modo, todas las personas que visiten Gran Sur estas navidades podrán hacerse una foto con este impresionante reno para tener un gran recuerdo de estas fechas señaladas.