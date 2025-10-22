Gran Sur celebra su particular Halloween con un gran desfile infantil

El centro comercial Gran Sur tiene todo listo para ofrecer a sus clientes los eventos más terroríficos de la temporada. De este modo, los pequeños de la casa podrán disfrutar de su ya tradicional desfile de disfraces, que tendrá lugar el próximo sábado 25 de octubre a partir de las 17:30h.

Para ello, tan solo tendrán que inscribirse a través de la web del centro comercial (www.centrocomercialgransur.es) y acudir con sus galas más terroríficas para desfilar sobre la pasarela. Así, todos los niños y niñas que se inscriban podrán disfrutar de una tarde llena de sorpresas, ya que por participar recibirán un cono de chuches de Belros y además entrarán en un sorteo de una tarjeta regalo con valor de 100€ para gastar en Toy Planet.

Cartel Gran Sur Halloween

Asimismo, con motivo de Halloween, el centro comercial linense está sorteando en su página web un iPhone 17. Los clientes tendrán hasta el 31 de octubre para registrar su participación con una mecánica muy sencilla. Tan solo será necesario completar el formulario web y responder a un sencillo trivia sobre fobias. Acierten o no, entrarán directamente el sorteo del iPhone valorado en 1.000€.

Pero las sorpresas no terminan aquí, ya que, paralelamente, los clientes encontrarán activo otro sorteo en redes sociales hasta el 27 de octubre con el que pueden ganar una tarjeta regalo valorada en 50€ para gastar en Pepco.

Con estas propuestas, el centro comercial Gran Sur ofrece alternativas para satisfacer las necesidades de sus clientes con opciones para todos los públicos, en un contexto de una fiesta que año trás año va ganando popularidad.