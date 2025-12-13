El fuerte viento por la borrasca Emilia derriba un árbol de grandes dimensiones en La Línea

La borrasca Emilia ha provocado daños materiales en la barriada de Manuel González Paraíso, en La Línea de la Concepción, tras la caída de un árbol de grandes dimensiones durante la madrugada de este sábado 13 de diciembre.

El suceso se ha producido en el pasaje Betis, donde el árbol fue derribado por el temporal y terminó cayendo sobre varios vehículos que se encontraban estacionados, causando desperfectos de diversa consideración.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, que procedieron a retirar el árbol, asegurar la zona y comprobar que no hubiera personas afectadas. Afortunadamente, no se han registrado heridos, quedando el incidente limitado a daños materiales.

El episodio se enmarca en el temporal de viento y lluvia asociado a la borrasca Emilia, que durante la madrugada ha provocado incidencias puntuales en distintos puntos de la comarca.