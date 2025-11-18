Francisco Díaz Valladares presenta este miércoles en La Línea su nuevo libro, 'La hija del esquimal'

La librería La Pecera de La Línea acogerá este jueves, 20 de noviembre, a las 17:30 horas, la presentación de La hija del esquimal, la última novela del escritor sevillano Francisco Díaz Valladares, afincado en la ciudad. El acto contará con la presencia del autor, que compartirá con el público detalles sobre la obra y su proceso creativo.

Premiado con el prestigioso Premio Lazarillo, La hija del esquimal narra una historia de supervivencia, valores y coraje. La trama arranca cuando una joven inuit salva a Steve y a su madre de un ataque mortal de un oso. Lo que parecía un encuentro fortuito se convierte en el inicio de una persecución implacable por parte de un grupo de hombres peligrosos. La joven esquimal, fiel a sus tradiciones y cultura, se enfrentará a una cacería muy distinta a la que conoce, interponiéndose con valentía en los planes de sus perseguidores.

La novela, dirigida al público juvenil pero con múltiples capas de lectura, combina aventura, denuncia social y respeto por las culturas originarias. Díaz Valladares, con una amplia trayectoria en literatura infantil y juvenil, vuelve a demostrar su capacidad para construir personajes sólidos y escenarios envolventes.

La Pecera, espacio cultural y librería ubicada en La Línea, refuerza con esta cita su compromiso con la promoción literaria y el talento local. La entrada es libre hasta completar aforo.