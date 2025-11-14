El tiempo
Llega Claudia, la tercera gran borrasca del otoño
Claudia paraliza el mar: cancelados varios ferris entre Algeciras, Tarifa y Tánger por el temporal

Manu Romero

La Línea de la Concepción, 14 de noviembre 2025 - 19:47

Fotos del viernes al paso de la borrasca Claudia en La Línea
