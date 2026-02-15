La Línea da el pistoletazo de salida a su Carnaval con una fructífera tertulia en la Peña Flamenca

La mesa redonda gira en torno al pasado, presente y futuro de la fiesta en la ciudad Este lunes arranca el concurso de agrupaciones en el Teatro Paseo de La Velada

La Peña Flamenca de La Línea, que ya acogió la presentación oficial, dio este sábado el pistoletazo de salida al Carnaval de la Concha Fina 2026. Con sus salones a reventar, fue escenario de la celebración de un almuerzo para los muchos aficionados que quisieron estar presentes, entre los que se encontraban el alcalde, Juan Franco, y el concejal Juan Macías. Tras esa paella, se celebró una interesante mesa redonda en la que se debatió sobre el pasado, presente –que fue a lo que más tiempo se dedicó– y futuro de esta fiesta en la ciudad.

En esa tertulia, conducida por Juan Miguel Novo, participaron Miguel Bautista, autor de los carteles de los carnavales de Algeciras y de La Línea en el presente año; Mercedes Atalante, como concejal; David Victoria Chitín, director de la Xerigota Tucana-Mezuena, la única agrupación linense que ha participado en el Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla de Cádiz este año; Isabel María Díaz Ameño (Isa) y Pepe Torres, uno de los nombres históricos del Carnaval local.

El conocimiento de causa de los ponentes queda demostrado por el hecho de que cuatro de ellos, Chitín, Pepe Torres, Isabel María Díaz Ameño e Juan Miguel Novo, han ejercido en algún momento como pregoneros.

Entre los muchos puntos tratados cobró especial relevancia el hecho de que, en un año en el que sólo concurren cuatro agrupaciones linenses al concurso del Teatro La Velada, es precisamente cuando se registra una mayor participación, en buena medida como consecuencia del regreso de las algecireñas.

Por el contrario, los participantes subrayaron la expansión de las agrupaciones callejeras, con el reflejo que ello tiene en el Carnaval en la calle, que alcanzará su punto álgido a partir del próximo viernes día 20 y hasta el domingo 22.

Puso fin a la jornada en la Peña Flamenca la actuación de dos chirigotas de La Línea: un ensayo general de la mencionada Tucana-Mezuena y la de Bau y Ocaña, que este año se llaman los KFC.

Comienza el concurso

Sin apenas descanso, este lunes (21:00) el Teatro Paseo de La Velada acoge la primera semifinal del concurso linense, que se desarrollará hasta el viernes y que tiene este programa:

El orden de participación es el siguiente:

1ª. Semifinal (Día 16/02/2026)

Chirigota : Los Invencibles.

: Los Invencibles. Comparsa : Los Artificiales.

: Los Artificiales. Chirigota : La IA de su mare.

: La IA de su mare. Descanso.

Comparsa : Los Delirantes.

: Los Delirantes. Chirigota : Sin novedad en el frente, los hijos de Putin.

: Sin novedad en el frente, los hijos de Putin. Comparsa: La Junquillera.

2ª. Semifinal (Día 17/02/2026)

Comparsa : La última cuerda

: La última cuerda Comparsa : Los Trapos sucios.

: Los Trapos sucios. Chirigota : Los del vapercito.

: Los del vapercito. Descanso.

Comparsa : Las Pasajeras.

: Las Pasajeras. Chirigota: Los KFC.

3ª. Semifinal (Día 18/02/2026)

Comparsa : Con la primera risa.

: Con la primera risa. Chirigota : Tu cara me suena.

: Tu cara me suena. Comparsa : La Batería.

: La Batería. Descanso.

Chirigota : Los Graduados.

: Los Graduados. Comparsa: La Gracia divina.

Tras la fase de clasificación, se darán a conocer las agrupaciones que participarán en la gran final, que tendrá lugar el viernes, 20 de febrero, a las 21:30.

El jueves Roberto Arenillas Robertito y Francisco Ramos Valencia (El Valencia) realizarán su esperado pregón en el mismo escenario, a partir de las 21:00.