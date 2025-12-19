Fotos del recital 'Así canta Jerez en Navidad' en La Línea

El Palacio de Congresos de La Línea se llenó este viernes de compás, emoción y tradición con la celebración del espectáculo Así Canta Jerez en Navidad, una de las citas más destacadas de la programación navideña local, que colgó prácticamente el cartel de completo en sus dos funciones, a las 18:00 y a las 21:30.

La propuesta, enmarcada en la gira Llegó la fiesta, arribó a la ciudad tras recorrer con éxito las principales capitales del país y lo hizo avalada por la excelente acogida del público y la crítica especializada. Bajo la producción y dirección musical de Luis de Perikín, el espectáculo ofreció una cuidada revisión contemporánea de los villancicos flamencos, manteniendo intacta la esencia de la zambomba jerezana.

Sobre el escenario, más de veinte jóvenes artistas de Jerez de la Frontera desplegaron un repertorio que combinó composiciones propias, adaptaciones de cantes tradicionales y villancicos populares, todo ello envuelto en una puesta en escena de gran calidad técnica y artística. Palmas, coros, guitarras y percusión construyeron un ambiente festivo que conectó desde el primer momento con el público.