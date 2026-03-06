Las fotos del primer concierto de Andy Morales tras su ruptura con Lucas, en La Línea

El cantante gaditano abre en La Línea la gira Solo Tour tras dejar atrás más de 20 años de trayectoria con Andy & Lucas

El cantante gaditano Andy Morales inauguró este viernes en el Palacio de Congresos de La Línea su nueva etapa musical en solitario con el primer concierto del Solo Tour, una actuación con la que el artista dejó atrás definitivamente su trayectoria como parte del popular dúo Andy & Lucas.

El concierto, que coincidió con el lanzamiento de Solo, su primer disco tras la ruptura del grupo, sirvió para presentar al público un nuevo capítulo en la carrera del artista, que afronta ahora los escenarios en solitario tras más de veinte años compartiendo proyecto musical con Lucas González.

Desde el inicio del espectáculo, Andy se mostró emocionado y cercano con el público, consciente de que el estreno de la gira suponía también un momento simbólico dentro de su carrera. Durante la actuación alternó las nuevas canciones de su álbum con algunos de los temas más conocidos del repertorio del dúo, que el público coreó con entusiasmo. No faltaron temas como Son de amores, Tanto la quería, En tu ventana, Abuelo o Quiéreme, canciones que formaron parte de la etapa de Andy & Lucas y que siguen siendo parte esencial del vínculo del artista con su público.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con la interpretación de Pido la palabra, el tema dedicado a la memoria de Marta del Castillo, una canción que el cantante ha querido recuperar para el directo por el significado que tiene tanto para él como para muchos de sus seguidores.

El comienzo de la gira llega después de semanas de expectación y también de algunas dificultades, ya que algunos conciertos previstos en otras ciudades fueron cancelados por la baja venta de entradas. Pese a ello, el cantante ha insistido en que su nueva etapa es “una carrera de fondo”, un proceso con el que busca construir un camino propio sobre los escenarios.

El proyecto podría superar las cuarenta actuaciones, consolidando así la primera gran apuesta en solitario de Andy tras el final de una de las formaciones más populares del pop español de las últimas décadas.

El concierto de La Línea supuso así el primer paso público de esta nueva etapa, en la que Andy pretende mostrar una faceta musical más personal sin renunciar a las canciones que marcaron su trayectoria durante más de dos décadas.