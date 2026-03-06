Andy arranca este viernes en La Línea su primera gira en solitario tras la ruptura de Andy & Lucas

El cantante gaditano Andy Morales, conocido durante más de dos décadas como una de las voces del dúo Andy & Lucas, inicia este viernes en La Línea de la Concepción su nueva etapa musical en solitario con el primer concierto del Solo Tour, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos a partir de las 21:00 y para el que aún hay entradas disponibles. La cita coincide además con el lanzamiento de Solo, su primer disco tras la ruptura del popular dúo, que puede escucharse desde este viernes en todas las plataformas.

El artista anunció este jueves en sus redes sociales que afronta este debut “muy contento y muy nervioso”. Andy reconoció que la venta de entradas no ha sido la esperada en algunas ciudades, aunque confía en que el estreno del álbum impulse el interés del público en las próximas semanas. En las últimas semanas la gira también ha estado rodeada de cierta polémica después de que se cancelaran algunos conciertos, como los previstos en Girona y Palma de Mallorca, debido a la baja venta de entradas, según informaciones publicadas en medios nacionales.

Pese a ello, el cantante se muestra optimista con el arranque del tour y asegura que el proyecto en solitario es “una carrera de fondo”. Su objetivo ahora es consolidar una nueva etapa musical en la que, según ha explicado, busca mostrarse “más libre y tranquilo” tras el final de su anterior formación.

Un concierto con canciones nuevas y clásicos del dúo

El espectáculo previsto para este viernes por la noche combinará los temas de su nuevo disco con algunos de los grandes éxitos de su etapa anterior. El cantante ya ha adelantado que en el repertorio no faltarán canciones como Son de amores, Tanto la quería, En tu ventana, Abuelo o Quiéreme, temas asociados a la trayectoria del dúo que le dio fama en toda España. Además, Andy ha recuperado para el directo la canción Pido la palabra, dedicada a la memoria de Marta del Castillo, un tema que el artista considera importante mantener vivo sobre los escenarios.

Una gira con más de 40 fechas por España

El concierto de La Línea marca el arranque de una gira que recorrerá numerosas ciudades españolas durante 2026. Tras el estreno en la localidad linense, el artista actuará este sábado en Granada y continuará con actuaciones previstas en ciudades como Valencia, Madrid, Barcelona o Cádiz, entre otras.

El tour, que podría superar las cuarenta fechas, representa la primera gran apuesta en solitario de Andy tras el final del proyecto conjunto con Lucas, una ruptura que puso fin a más de veinte años de carrera compartida y millones de discos vendidos.