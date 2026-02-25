Las fotos de la presentación del libro 'El niño de la Verja', de Francisco Oliva

El periodista y escritor gibraltareño Francisco Oliva ha presentado este miércoles en La Línea su nuevo libro, El niño de la Verja, en un acto celebrado en la sede de la Unión Deportiva Linense y organizado por la Asociación de Desarrollo Empresarial Linense (ADDELL). La presentación ha reunido a representantes institucionales y colectivos de ambos lados de la Verja.

La obra, que inaugura una trilogía autobiográfica, recoge los recuerdos del autor durante los años del cierre de la frontera entre Gibraltar y España, abordando la memoria compartida de la comarca y sus consecuencias personales y colectivas. “Es el primer volumen de la trilogía… y se centra en mis recuerdos del momento en que la frontera estuvo cerrada”, destacó en referencia a una infancia-juventud entrelazada a los dos lados de la Verja. “Tenía a mi familia, a mi abuela en la línea, tías y primos… cada verano íbamos allí por las vacaciones”.

Durante el acto, Oliva defendió la importancia de aprovechar el actual contexto político para impulsar la cooperación transfronteriza y avanzar en una nueva etapa de entendimiento entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar.

“Yo llevo publicando libros desde 2004 y este es el segundo en español”, recordaba Oliva, que previamente sacó a la luz textos sobre ensayo político, relatos cortos y novela de ficción. El escritor y periodista rememora con especial cariño aquellos años y muy especialmente el desaparecido Cine Imperial, en el que se convirtió en un fanático del séptimo arte, los futbolines, las carreras de motos que se celebraban en la Ciudad Deportiva y, por su apego al fútbol el trofeo Ciudad de La Línea, que durante tantos años fue santo y seña del municipio de cara al exterior.