Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur
Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur / Manu Romero

Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur

Decenas de voluntarios participan en el World Clean Up Day

Manu Romero

La Línea de la Concepción, 20 de septiembre 2025 - 14:49

Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur
1/18 Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur / Manu Romero
Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur
2/18 Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur / Manu Romero
Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur
3/18 Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur / Manu Romero
Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur
4/18 Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur / Manu Romero
Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur
5/18 Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur / Manu Romero
Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur
6/18 Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur / Manu Romero
Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur
7/18 Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur / Manu Romero
Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur
8/18 Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur / Manu Romero
Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur
9/18 Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur / Manu Romero
Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur
10/18 Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur / Manu Romero
Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur
11/18 Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur / Manu Romero
Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur
12/18 Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur / Manu Romero
Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur
13/18 Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur / Manu Romero
Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur
14/18 Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur / Manu Romero
Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur
15/18 Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur / Manu Romero
Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur
16/18 Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur / Manu Romero
Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur
17/18 Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur / Manu Romero
Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur
18/18 Las fotos de la jornada de limpieza de la playa de Poniente de La Línea organizada por Gran Sur / Manu Romero

También te puede interesar

Lo último

stats