Fotos de la exposición al aire libre de Meninas en La Línea

Cinco esculturas estarán en el Paseo de la Velada hasta el 27 de diciembre

La Línea inauguró este jueves la exposición al aire libre Meninas en La Línea, con cinco esculturas de 1,80, cedidas por la Galería Madrid Meninas y que ya están instaladas en el Paseo de la Velada hasta el 27 de diciembre.

La jornada incluyó la presentación del libro Letras pa dá el cante, de Chico Ocaña, y la apertura de la exposición fotográfica La Línea Nocturna, con imágenes retroiluminadas. Además, se celebró un concurso de fotografía en Facebook, premiando la imagen con más interacciones con una cena en El Rincón de Juan.

El alcalde, Juan Franco, y la concejal Raquel Ñeco destacaron la colaboración de la Diputación de Cádiz y el carácter pionero de la iniciativa.