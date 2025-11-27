Ocio
La Navidad arrancará en Algeciras con villancicos
Fotos de la exposición Meninas en La Línea
Fotos de la exposición Meninas en La Línea / Manu Romero

Fotos de la exposición al aire libre de Meninas en La Línea

Cinco esculturas estarán en el Paseo de la Velada hasta el 27 de diciembre

Manu Romero

La Línea de la Concepción, 27 de noviembre 2025 - 21:54

La Línea inauguró este jueves la exposición al aire libre Meninas en La Línea, con cinco esculturas de 1,80, cedidas por la Galería Madrid Meninas y que ya están instaladas en el Paseo de la Velada hasta el 27 de diciembre.

La jornada incluyó la presentación del libro Letras pa dá el cante, de Chico Ocaña, y la apertura de la exposición fotográfica La Línea Nocturna, con imágenes retroiluminadas. Además, se celebró un concurso de fotografía en Facebook, premiando la imagen con más interacciones con una cena en El Rincón de Juan.

El alcalde, Juan Franco, y la concejal Raquel Ñeco destacaron la colaboración de la Diputación de Cádiz y el carácter pionero de la iniciativa.

Fotos de la exposición Meninas en La Línea
1/17 Fotos de la exposición Meninas en La Línea / Manu Romero
2/17 Fotos de la exposición Meninas en La Línea / Manu Romero
3/17 Fotos de la exposición Meninas en La Línea / Manu Romero
4/17 Fotos de la exposición Meninas en La Línea / Manu Romero
5/17 Fotos de la exposición Meninas en La Línea / Manu Romero
6/17 Fotos de la exposición Meninas en La Línea / Manu Romero
7/17 Fotos de la exposición Meninas en La Línea / Manu Romero
8/17 Fotos de la exposición Meninas en La Línea / Manu Romero
9/17 Fotos de la exposición Meninas en La Línea / Manu Romero
10/17 Fotos de la exposición Meninas en La Línea / Manu Romero
11/17 Fotos de la exposición Meninas en La Línea / Manu Romero
12/17 Fotos de la exposición Meninas en La Línea / Manu Romero
13/17 Fotos de la exposición Meninas en La Línea / Manu Romero
14/17 Fotos de la exposición Meninas en La Línea / Manu Romero
15/17 Fotos de la exposición Meninas en La Línea / Manu Romero
16/17 Fotos de la exposición Meninas en La Línea / Manu Romero
17/17 Fotos de la exposición Meninas en La Línea / Manu Romero

