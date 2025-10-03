Ocio
Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea / Manu Romero

La muestra cuenta con 38 fotografías de distintos autores

Manu Romero

La Línea, 03 de octubre 2025 - 20:49

La sala de exposiciones temporales del Museo Cruz Herrera de La Línea ha acogido este viernes la inauguración de la sexta edición de la Exposición Colectiva de Fotografías de la Agrupación Fotográfica Artística Linense (Afal).

La muestra cuenta con 38 fotografías de distinta temática y tema libre de diferentes autores, entre los que se encuentran Amparo Adán Sendra, Bernardo Jesús Gómez Lachica, David Santos Febrero, Diego Pérez Azopardi, Franu Rey, Ignacio Ábalos, Inmaculada Blanca Espinosa, Jesús Manuel Gómez Chacón, José Manuel Máiquez Mijares, Juan Carlos Campos Mansinho, Manuel Benítez Fernández y Manuel Muñoz Roca.

1/20 Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea / Manu Romero
2/20 Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea / Manu Romero
3/20 Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea / Manu Romero
4/20 Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea / Manu Romero
5/20 Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea / Manu Romero
6/20 Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea / Manu Romero
7/20 Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea / Manu Romero
8/20 Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea / Manu Romero
9/20 Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea / Manu Romero
10/20 Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea / Manu Romero
11/20 Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea / Manu Romero
12/20 Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea / Manu Romero
13/20 Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea / Manu Romero
14/20 Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea / Manu Romero
15/20 Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea / Manu Romero
16/20 Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea / Manu Romero
17/20 Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea / Manu Romero
18/20 Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea / Manu Romero
19/20 Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea / Manu Romero
20/20 Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea / Manu Romero

