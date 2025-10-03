Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea

La sala de exposiciones temporales del Museo Cruz Herrera de La Línea ha acogido este viernes la inauguración de la sexta edición de la Exposición Colectiva de Fotografías de la Agrupación Fotográfica Artística Linense (Afal).

La muestra cuenta con 38 fotografías de distinta temática y tema libre de diferentes autores, entre los que se encuentran Amparo Adán Sendra, Bernardo Jesús Gómez Lachica, David Santos Febrero, Diego Pérez Azopardi, Franu Rey, Ignacio Ábalos, Inmaculada Blanca Espinosa, Jesús Manuel Gómez Chacón, José Manuel Máiquez Mijares, Juan Carlos Campos Mansinho, Manuel Benítez Fernández y Manuel Muñoz Roca.