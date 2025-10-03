Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea
La muestra cuenta con 38 fotografías de distintos autores
La sala de exposiciones temporales del Museo Cruz Herrera de La Línea ha acogido este viernes la inauguración de la sexta edición de la Exposición Colectiva de Fotografías de la Agrupación Fotográfica Artística Linense (Afal).
La muestra cuenta con 38 fotografías de distinta temática y tema libre de diferentes autores, entre los que se encuentran Amparo Adán Sendra, Bernardo Jesús Gómez Lachica, David Santos Febrero, Diego Pérez Azopardi, Franu Rey, Ignacio Ábalos, Inmaculada Blanca Espinosa, Jesús Manuel Gómez Chacón, José Manuel Máiquez Mijares, Juan Carlos Campos Mansinho, Manuel Benítez Fernández y Manuel Muñoz Roca.
1/20Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea/Manu Romero
2/20Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea/Manu Romero
3/20Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea/Manu Romero
4/20Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea/Manu Romero
5/20Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea/Manu Romero
6/20Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea/Manu Romero
7/20Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea/Manu Romero
8/20Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea/Manu Romero
9/20Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea/Manu Romero
10/20Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea/Manu Romero
11/20Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea/Manu Romero
12/20Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea/Manu Romero
13/20Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea/Manu Romero
14/20Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea/Manu Romero
15/20Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea/Manu Romero
16/20Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea/Manu Romero
17/20Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea/Manu Romero
18/20Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea/Manu Romero
19/20Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea/Manu Romero
20/20Fotos de la exposición colectiva de fotografías de Afal en La Línea/Manu Romero