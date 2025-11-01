Fotos del Día de Todos los Santos en La Línea

La Virgen del Carmen procesiona hasta el cementerio de San José, donde se reza el Santo Rosario
El Cementerio de San José de La Línea vive este sábado una jornada más ajetreada de lo habitual debido a la festividad de Todos los Santos, con muchas personas que han acudido al camposanto para poner flores a sus seres queridos. Como viene siendo tradición en los últimos años, Nuestra Señora del Carmen ha procesionado a primera hora de la mañana hasta el cementerio, donde ha protagonizado el rezo del Santo Rosario en un ambiente de oración y recogimiento.
