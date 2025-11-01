Fotos del Día de Todos los Santos en La Línea

El Cementerio de San José de La Línea vive este sábado una jornada más ajetreada de lo habitual debido a la festividad de Todos los Santos, con muchas personas que han acudido al camposanto para poner flores a sus seres queridos. Como viene siendo tradición en los últimos años, Nuestra Señora del Carmen ha procesionado a primera hora de la mañana hasta el cementerio, donde ha protagonizado el rezo del Santo Rosario en un ambiente de oración y recogimiento.