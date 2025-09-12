Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
El dúo triunfa en la parada en La Línea de la gira ‘Dos voces y una historia’

Manu Romero

La Línea de la Concepción, 12 de septiembre 2025 - 23:01

Incombustibles sobre el escenario ante una legión entregada de fieles. Como si los años no hubieran pasado. Así se sintieron en la noche de este viernes los hermanos Francisco Javier y Pedro Herrero Pozo, componentes del dúo Pecos, en la parada en La Línea de la gira ‘Dos voces y una historia’ con la que conmemoran más de 45 años de trayectoria y éxitos que han pasado de generación en generación.

Pecos comenzó su carrera siendo adolescentes a finales de los 70 con hits como Háblame de ti, que por supuesto fue coreado intensamente por el público congregado en el coso de El Arenal, dentro del ciclo En La Línea Música. Pecos ofreció un homenaje hacia una forma de entender la música que, por mucho que avancen y cambien las modas, permanece viva.

1/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
2/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
3/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
4/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
5/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
6/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
7/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
8/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
9/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
10/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
11/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
12/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
13/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
14/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
15/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
16/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
17/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
18/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
19/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
20/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
21/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
22/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
23/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
24/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
25/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
26/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
27/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero
28/28 Fotos del concierto de Los Pecos en La Línea / Manu Romero

