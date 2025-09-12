Fotos del concierto de los Pecos en La Línea

El dúo triunfa en la parada en La Línea de la gira ‘Dos voces y una historia’
Incombustibles sobre el escenario ante una legión entregada de fieles. Como si los años no hubieran pasado. Así se sintieron en la noche de este viernes los hermanos Francisco Javier y Pedro Herrero Pozo, componentes del dúo Pecos, en la parada en La Línea de la gira ‘Dos voces y una historia’ con la que conmemoran más de 45 años de trayectoria y éxitos que han pasado de generación en generación.
Pecos comenzó su carrera siendo adolescentes a finales de los 70 con hits como Háblame de ti, que por supuesto fue coreado intensamente por el público congregado en el coso de El Arenal, dentro del ciclo En La Línea Música. Pecos ofreció un homenaje hacia una forma de entender la música que, por mucho que avancen y cambien las modas, permanece viva.
