Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea
Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea / Manu Romero

Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea

El montaje de la compañía ucraniana realiza parada en la ciudad, habitual en su programación de invierno

Manu Romero

La Línea de la Concepción, 30 de enero 2026 - 22:18

Un clásico que nunca falla. El Ballet de Kiev ha llevado este viernes hasta La Línea su versión de El Cascanueces interpretado con la música inolvidable de Piotr Ilich Tchaikovsky y la célebre coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov, en el Palacio de Congresos.

Este espectáculo forma parte de la gira que la compañía ucraniana realiza por España, tras varios años de éxito rotundo en numerosas ciudades y con decenas de miles de espectadores; muchos de ellos en La Línea, parada habitual de sus giras.

La obra narra la mágica historia de Clara, una niña que recibe un cascanueces en Navidad y, durante la noche, viaja con él a un mundo de fantasía donde los juguetes cobran vida y se enfrentan al Rey de los Ratones, celebrando escenas llenas de encanto, belleza y virtuosismo.

En conjunto, es una experiencia de ballet clásico perfecta para quienes aman la danza, la música y la magia de esta tradición teatral atemporal.

Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea
1/37 Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea / Manu Romero
