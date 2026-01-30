Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea
El montaje de la compañía ucraniana realiza parada en la ciudad, habitual en su programación de invierno
Un clásico que nunca falla. El Ballet de Kiev ha llevado este viernes hasta La Línea su versión de El Cascanueces interpretado con la música inolvidable de Piotr Ilich Tchaikovsky y la célebre coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov, en el Palacio de Congresos.
Este espectáculo forma parte de la gira que la compañía ucraniana realiza por España, tras varios años de éxito rotundo en numerosas ciudades y con decenas de miles de espectadores; muchos de ellos en La Línea, parada habitual de sus giras.
La obra narra la mágica historia de Clara, una niña que recibe un cascanueces en Navidad y, durante la noche, viaja con él a un mundo de fantasía donde los juguetes cobran vida y se enfrentan al Rey de los Ratones, celebrando escenas llenas de encanto, belleza y virtuosismo.
En conjunto, es una experiencia de ballet clásico perfecta para quienes aman la danza, la música y la magia de esta tradición teatral atemporal.
1/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
2/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
3/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
4/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
5/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
6/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
7/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
8/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
9/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
10/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
11/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
12/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
13/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
14/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
15/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
16/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
17/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
18/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
19/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
20/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
21/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
22/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
23/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
24/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
25/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
26/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
27/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
28/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
29/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
30/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
31/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
32/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
33/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
34/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
35/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
36/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero
37/37Las fotos de "El Cascanueces", por el ballet de Kiev, en La Linea/Manu Romero