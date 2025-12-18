Brexit
La UE y Reino Unido concluyen el tratado sobre Gibraltar con el visto bueno de España y el Peñón
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero

Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea

Manu Romero

La Línea de la Concepción, 18 de diciembre 2025 - 13:06

El Museo Cruz Herrera de La Línea acoge estas navidades un bonito belén instalado por la Asociación de Belenistas Bethlem. El diorama muestra con gran detalle una recreación de la escena del nacimiento de Jesús.

Cuidadas figuras, una escenografía medida al detalle y la iluminación contribuyen a redondear un conjunto que puede visitarse en el horario de apertura del museo, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, de martes a viernes.

Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
1/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
2/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
3/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
4/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
5/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
6/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
7/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
8/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
9/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
10/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
11/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
12/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
13/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
14/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
15/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
16/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
17/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
18/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
19/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
20/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
21/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
22/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
23/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
24/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
25/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
26/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
27/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
28/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
29/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero
Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
30/30 Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea / Manu Romero

También te puede interesar

Lo último

stats