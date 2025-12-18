Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea
El Museo Cruz Herrera de La Línea acoge estas navidades un bonito belén instalado por la Asociación de Belenistas Bethlem. El diorama muestra con gran detalle una recreación de la escena del nacimiento de Jesús.
Cuidadas figuras, una escenografía medida al detalle y la iluminación contribuyen a redondear un conjunto que puede visitarse en el horario de apertura del museo, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, de martes a viernes.
1/30Fotos del belén del Museo Cruz Herrera en La Línea/Manu Romero
