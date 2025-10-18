Melody, pura energía en el Palacio de Congresos de La Línea

La artista despliega todo su carisma en el arranque del ciclo otoñal de En La Línea Música

La cantante Melody ha abierto este sábado con toda su energía y su carisma el ciclo otoñal del festival En La Línea Música que se celebra en el Palacio de Congresos del municipio.

Tras su triunfal paso por el Benidorm Fest, donde se alzó con la victoria gracias a su tema Esa Diva y su participación en el Festival de Eurovisión, la cantante continúa recorriendo escenarios de todo el país. Su éxito, que combina ritmos contemporáneos con matices flamencos, ha conquistado tanto a la crítica como al público, confirmándola como una de las artistas más completas del panorama actual.

Desde que irrumpiera en el mundo de la música en 2001 con el recordado El Baile del Gorila, Melody ha sabido reinventarse y evolucionar, explorando géneros como el pop, el flamenco y la música latina. Su carisma, su inconfundible voz y una potente puesta en escena son las señas de identidad de una intérprete que se ha consolidado con una carrera sólida y versátil.