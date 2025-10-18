Melody, pura energía en el Palacio de Congresos de La Línea
La artista despliega todo su carisma en el arranque del ciclo otoñal de En La Línea Música
La cantante Melody ha abierto este sábado con toda su energía y su carisma el ciclo otoñal del festival En La Línea Música que se celebra en el Palacio de Congresos del municipio.
Tras su triunfal paso por el Benidorm Fest, donde se alzó con la victoria gracias a su tema Esa Diva y su participación en el Festival de Eurovisión, la cantante continúa recorriendo escenarios de todo el país. Su éxito, que combina ritmos contemporáneos con matices flamencos, ha conquistado tanto a la crítica como al público, confirmándola como una de las artistas más completas del panorama actual.
Desde que irrumpiera en el mundo de la música en 2001 con el recordado El Baile del Gorila, Melody ha sabido reinventarse y evolucionar, explorando géneros como el pop, el flamenco y la música latina. Su carisma, su inconfundible voz y una potente puesta en escena son las señas de identidad de una intérprete que se ha consolidado con una carrera sólida y versátil.
1/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
2/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
3/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
4/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
5/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
6/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
7/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
8/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
9/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
10/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
11/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
12/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
13/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
14/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
15/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
16/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
17/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
18/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
19/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
20/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
21/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
22/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
23/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
24/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
25/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
26/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
27/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
28/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
29/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
30/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
31/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
32/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
33/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
34/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
35/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
36/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
37/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
38/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
39/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero
40/40Las fotografías del concierto de Melody en el Palacio de Congresos de La Línea/Manu Romero