Las fotografías del concierto de Laura Gallego en La Línea

La artista conecta con el público de todas las edades que se da cita en el Palacio de Congresos

El Palacio de Congresos fue el escenario este viernes del enésimo testimonio de fidelidad entre La Línea y la copla. La protagonista fue la jerezana Laura Gallego, que presentó su espectáculo La Última Folclórica, que llevará hasta bien entrado 2026 por los mejores escenarios de España y de otros puntos del planeta.

Laura Gallego llevó a cabo un viaje por la historia de la copla y su evolución, desde sus raíces más puras hasta su adaptación a los nuevos tiempos. El carisma y la autenticidad de la artista sirvieron para que conectase con público de todas las edades que se había dado cita en el recinto.

La Última Folclórica se constituye también en un homenaje a voces inolvidables como las de Rocío Jurado, Marifé de Triana o Concha Piquer, a la vez que capta la atención de una nueva generación.