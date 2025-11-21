Las fotografías del concierto de Laura Gallego en La Línea
La artista conecta con el público de todas las edades que se da cita en el Palacio de Congresos
El Palacio de Congresos fue el escenario este viernes del enésimo testimonio de fidelidad entre La Línea y la copla. La protagonista fue la jerezana Laura Gallego, que presentó su espectáculo La Última Folclórica, que llevará hasta bien entrado 2026 por los mejores escenarios de España y de otros puntos del planeta.
Laura Gallego llevó a cabo un viaje por la historia de la copla y su evolución, desde sus raíces más puras hasta su adaptación a los nuevos tiempos. El carisma y la autenticidad de la artista sirvieron para que conectase con público de todas las edades que se había dado cita en el recinto.
La Última Folclórica se constituye también en un homenaje a voces inolvidables como las de Rocío Jurado, Marifé de Triana o Concha Piquer, a la vez que capta la atención de una nueva generación.
1/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
2/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
3/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
4/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
5/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
6/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
7/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
8/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
9/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
10/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
11/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
12/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
13/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
14/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
15/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
16/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
17/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
18/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
19/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
20/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
21/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
22/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
23/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
24/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
25/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
26/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
27/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero
28/28Fotos del concierto de Laura Gallego en La Línea/Manu Romero