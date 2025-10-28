La Línea acogerá la final de las Escuelas Taurinas de Cádiz, con entrada gratuita y retransmisión en Canal Sur

Presentación de la gran final de la XIII Competición Provincial de Escuelas Taurinas de Cádiz, que se celebrará en La Línea el 8 de noviembre.

La Línea de la Concepción volverá a vestirse de luces. El próximo 8 de noviembre, a las 17.30, la plaza de toros El Arenal acogerá la gran final de la XIII Competición Provincial de Escuelas Taurinas de Cádiz, un evento que reunirá a los jóvenes talentos más destacados de la provincia y que será retransmitido en directo por Canal Sur Televisión.

La presentación oficial ha tenido lugar este martes con la participación del alcalde, Juan Franco; la concejal de Fiestas, Mercedes Atanet; el presidente de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas, Eduardo Ordóñez; el empresario de la plaza, Curro Duarte; el director de la Escuela Taurina linense, Juan Carlos Landrove, y el novillero local Juan Jesús Rodríguez, que figura también en el cartel.

El festejo tendrá acceso libre hasta completar aforo y contará con reses de las ganaderías Fermín Bohórquez y El Torero. En el ruedo se medirán los alumnos Isaac Galvín (San Fernando), Juan Jesús Rodríguez (La Línea), Samuel Mancilla (Algeciras), Juanmi Vidal (Sanlúcar de Barrameda), Antonio Santana (El Puerto de Santa María), Pacho Romero (Chiclana) y Juan Manuel Viruez (Ubrique).

Cartel de la gran final de la XIII Competición Provincial de Escuelas Taurinas de Cádiz.

Durante el acto, el alcalde Juan Franco expresó su satisfacción por la celebración de la final en la ciudad, agradeciendo la colaboración de la Diputación de Cádiz y de Canal Sur. Destacó, además, el trabajo de Curro Duarte al frente de la plaza y la trayectoria de Juan Carlos Landrove, que cumple 21 años dirigiendo la escuela taurina local. “Queremos seguir recuperando la plaza El Arenal para eventos de todo tipo”, subrayó Franco, recordando su reciente uso para el Torneo Internacional de Pádel, conciertos y corridas de la Velada y Fiestas.

Por su parte, la concejal Mercedes Atanet anunció que las entradas podrán retirarse de forma gratuita en la Delegación de Fiestas, la Oficina de Turismo, diversos establecimientos colaboradores y en la propia plaza.

El empresario Curro Duarte agradeció el apoyo institucional y recordó que en los últimos tres años se han retransmitido ocho novilladas desde La Línea por Canal Sur, “una muestra del nivel y del interés que despierta la tauromaquia en la ciudad”.

También Eduardo Ordóñez, presidente de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas, destacó “el respaldo político y la repercusión económica y cultural” de estos espectáculos.

Juan Carlos Landrove destacó el nivel del cartel y el protagonismo del novillero local Juan Jesús Rodríguez, quien también toreará en las novilladas televisadas del 1 y 15 de noviembre. Recordó además que las retransmisiones desde La Línea han alcanzado más de 1,5 millones de espectadores y cuotas de pantalla del 17,5%, lo que supone, dijo, “una gran promoción para la ciudad”.

El propio Juan Jesús Rodríguez cerró el acto mostrando su agradecimiento y su ilusión por cerrar la temporada toreando en casa.