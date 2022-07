La Línea ha vivido este viernes la antesala de la Salvaora más esperada, la Velada y Fiestas, la Feria que tanto se ha hecho esperar. La de 2020 tenía que haber sido la del 150 aniversario de la creación del primer Ayuntamiento de la ciudad tras la segregación de San Roque y se comenzará a vivir este sábado, dos años después, tras el acto de coronación de las reinas, el genuino pregón de Pepe Torres y la actuación de Siempre Así.

Las ganas de fiestas se notó en la plaza de la Constitución, en la que no cabía un alfiler pasadas las 9 de la noche. Como manda la tradición, sobre las 21:30 fueron subiendo una a una, junto a sus acompañantes, al gran escenario donde posteriormente serían coronadas Rocío Sanz Núñez como reina infantil y Paula Quirós Martínez como reina juvenil.

En primer lugar subieron la concejal de Feria y Fiestas, Mercedes Atanet, y el peluquero Carlos de Lara para colocar la corona a Rocío Sanz. La pequeña reina dirigió unas palabras al público: “Desde pequeña tenía un sueño, que era montarme en una carroza. Es un orgullo estar delante de mi pueblo. Sed felices y disfrutad de la Velada y Fiestas”, dijo la pequeña reina, que dedicó la Feria que va a vivir a sus abuelos y tita Verónica. “Buena fuera y viva La Línea de la Concepción”, gritó antes de arrancar los aplausos de los asistentes.

El alcalde, Juan Franco, subió al escenario para coronar a la reina juvenil, que también se dirigió a los asistentes. “Agradezco la presencia del público. Es un orgullo y un sueño poder representar al pueblo que me vio nacer, que es trabajador y humilde, que sabe afrontar los problemas con una sonrisa y acoge a todos los que vienen”.

También tuvo un recuerdo “para todos los que nos han dejado, en especial a mi abuelo, Manolo Aspirina, que allá donde esté estará disfrutando con todos nosotros”. Paula Quirós invitó a todos a disfrutar de la feria: “Después de estos dos años nos la merecemos. ¡Viva La Línea, su gente y la Salovaora”, cerró su pequeño discurso.

Juan Franco agradeció a Carlos de Lara sus 50 años colaborando en el acto de coronación de la Feria y recordó que en 2019 dijo que se retiraría. El peluquero aclaró lo sucedido. “En 2019 dije que me retiraba para dejar paso a gente más joven. El alcalde y la concejala me dijeron que no, que tenía que seguir, y les prometí que volvería estar aquí. Cumplo 50 años. Este año con el traje hago un homenaje a la prensa para decirle que se diga todo lo mucho bueno que tenemos, lo malo está en muchos sitios. Por mi pueblo lo doy todo”.

Juan Franco tomó la palabra para desear a los linenses una “magnífica Feria”. “Desde el Ayuntamiento hemos hecho todo el esfuerzo que esté en nuestra mano. Disfrutemos y que todos tengan una feria excelente y magnífica. Esperó volver a veros a todos en el escenario el año que viene”, indicó.

Tras la tradicional ofrenda floral de las academias de baile de Macarena Larios, Juan Ayala y David Morales, tuvo lugar el pregón de Pepe Torres, que fue designado como pregonero de la Feria de 2020, la del 50 aniversario. “Ya era hora, por fin. No podéis imaginaros las ganas que tenía de veros”, comenzó su pregón antes de agradecer al alcalde su propuesta para que pregonara la Feria.

Pepe Torres confesó que el pregón iba a ser el mismo que tenía preparado para ese año, aunque con algunos retoques, ya que fue un relato atemporal de sus vivencias en la Velada y Fiestas desde que era niño y se celebraba en el huerto de Pedro Vejer. Su pregón estuvo plagado de humor y doble sentido. Su chirigota, el grupo rociero Marisma y arena, Sandra Cabrera y Joselito Montoya introdujeron las notas musicales del pregón, que terminó con el pasodoble que Pepe Torres dedicó a La Línea. Siempre así actuó a continuación para ir abriendo boca a lo que se avecina.