La Feria de La Línea volverá a contar con un Punto Violeta para ayudar a posibles víctimas de acoso sexual

La Línea/La Velada y Fiestas de La Línea volverá a contar con un Punto Violeta, situado en los módulos de la Policía Local. Por acuerdo entre las delegaciones de Seguridad Ciudadana e Igualdad serán los agentes de servicio quienes gestionen este recurso, que tiene como objetivo la sensibilización contra el sexismo y la ayuda a posibles víctimas de cualquier tipo de agresión sexual. El Punto Violeta es un área segura, libre de acoso y humillación machista, a la que puede dirigirse quien haya sentido o sufrido cualquier tipo de violencia durante las fiestas.

El área de Igualdad ha editado un folleto destinado a la población para identificar conductas intolerables, como el maltrato psíquico o físico sin lesión, las amenazas, coacciones y acoso, así como la agresión sexual, actos que atentan contra la integridad moral y delito contra la imagen. El tríptico también detalla los derechos “a divertirte y a sentirte segura y tranquila mientras lo haces, a decir NO y a limitar aquellas conductas que te incomodan, a vivir tu sexualidad cómo, cuándo y con quien tú decidas”, y recalca que “en las fiestas, no todo vale”. En el caso de sufrir una agresión se aconseja “no sentir vergüenza ni culpa, gritar o llamar la atención para pedir ayuda, confiar en un familiar o amiga/o y pedirle apoyo, contar lo que ha sucedido, no consentir que te discriminen, te toquen, te humillen, te acosen, te controlen, te presionen… El uso y abuso de drogas y alcohol no justifica una agresión machista. No ser cómplice, respetar y promover la igualdad y acudir al Punto Violeta”.

La teniente de alcalde, Zuleica Molina y el conceja de Seguridad, Manuel Abellán, afirmaron que los policías recibirán formación para la correcta atención y acompañamiento a este tipo de víctimas.