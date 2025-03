'El poder en femenino', 'Sin latido' y 'Flor de fuego': el claro sonido de la palabra en tres autoras linenses

La Línea/Machismo: Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Forma de discriminación sexista caracterizada por la prevalencia del varón. "En la designación de directivos de la empresa hay un claro machismo".

Feminismo: Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo.

Estas dos definiciones me las recuerda la RAE. En estos momentos tan negacionistas que estamos viviendo, nos obligan a recordar que nuestra sociedad ha sido predominantemente machista y que debemos continuar trabajando para que los parámetros de igualdad sean una realidad de la que disfrute toda la humanidad, y no únicamente este pequeño lugar nombrado como el primer mundo.

Con una mirada rápida al pasado, recordamos que la mujer tenía muchas dificultades para compaginar sus deseos literarios, ser escritora, poetisa o dramaturga, con el simple hecho de ser mujer. En primer lugar, por los grandes obstáculos que tenía la inmensa mayoría de las niñas para acceder a la educación. Si tenían resuelto el problema económico, se encontraban con trabas sociales. Para finalizar, se les imponían las obligaciones domésticas, ser esposa y madre, antes que convertir en realidad su sueño literario.

Luchando contra muchas trabas, tenemos grandes escritoras españolas: Santa Teresa de Jesús, Concepción Arenal, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Clara Campoamor, Mª Moliner, Rosa Chacel, Gloria Fuertes, Mercè Rodoreda, Carmen Laforet, Ana Mª Matute o Almudena Grandes. Y, aunque algo menos populares, pero de gran valor, entre otras: Carolina Coronado, Isabel de Villena, Beatriz Bernal y Gertrudis de Avellaneda.

Para este día, entre mis autoras favoritas, podría mencionar algunas novedades que están llegando a las librerías con buenas campañas promocionales, pero deseo hacer patria chica y por ello hemos elegido a tres escritoras de La Línea de la Concepción.

'El poder en femenino', de Mª de los Ángeles de los Ríos Silvares

Editado por Amazon, tapas blandas, tamaño 15 x 23 cm, con 140 páginas. Un libro muy apropiado para leer estos días en que recordamos y celebramos el Día de la Mujer, con una colección de poemas breves y directos de muy fácil lectura.

Partiendo del pasado: "Lo pronunció Clara Campoamor: la libertad se aprende ejerciéndola con la gente."

Viviendo el presente: "Piel de naranja, cáscara amarga, rasgada y sin compasión, simulacro y ambición."

Y trabajando para el futuro: "Lléname de salud para ver tu perdón, y no ver la soledad, que se apaga tras madrugadas."

Este libro de versos está acompañado de frases escritas por mujeres que han marcado la historia.

La autora nos dice: "Lo escribí para que las mujeres a las cuales va dedicado supieran la historia y dónde comienza el feminismo. Un libro para que nunca duden de su valía y de lo que somos capaces de conseguir en esta vida.

'Flor de fuego', de Rocío Pulpillo Moreno

Editado por Diversidad Literaria, tapas blandas, tamaño 14 x 18 cm, con 122 páginas. Es una colección de cien narraciones cortas escritas con una gran alma poética, donde el amor y el desamor caminan juntos. En sus páginas, se dan la mano la atracción y cercanía, pero con el tiempo se descubre la ruptura, el engaño e incluso el maltrato.

"Sobre mi cabeza, una corona de cenizas, y en cuanto a mis sentimientos, miles de puñales me hicieron sangrar. Soy una reina caminando entre las ruinas de un engaño..."

El libro refleja una búsqueda de sí misma dentro de una relación tóxica que la va convirtiendo en invisible. Primero son palabras hirientes, luego maltrato físico. Nos transmite la oscuridad de ese momento, pero también la esperanza. Como el Ave Fénix, resurge, cambiando la situación y recuperando su libertad.

Rocío nos cuenta: "Es un libro sanador, no es un libro de autoayuda. Es un libro de esperanza, que puede dar luz a las personas que viven una relación tóxica."

'Sin Latido', de Yolanda Cruz Ayala

Editado por NdeNovela, grupo Planeta, tapas duras con sobrecubierta, tamaño 15 x 23 cm, con 488 páginas. En Sin latido, thriller psicológico, se entrelazan misterio, emociones y una meticulosa investigación policial.

La historia comienza con la muerte de un joven en 2002, un suceso que deja una huella imborrable en Celeste Blanch. Años después, atormentada por este secreto, decide confiárselo a Olivia, una antigua amiga psicóloga. Sin embargo, poco después, Celeste aparece muerta en su domicilio en lo que parece un suicidio.

A partir de ahí, la historia se divide en dos investigaciones paralelas. Un inspector de policía y su equipo buscan pistas mientras Olivia recibe el ordenador personal de Celeste, donde descubre información crucial. La trama se desarrolla en La Línea de la Concepción, que se convierte en un personaje más de la novela.

Los lectores describen esta obra como: extraordinaria, imprevisible, adictiva, redonda.

Actividades con su lectura

Como siempre, las realizamos en tres momentos:

Antes de empezar a leer: ¿Qué libros estás leyendo actualmente y quién es su autor/a? ¿Qué escritoras conoces? ¿Es fácil publicar hoy en día? ¿Era fácil para las mujeres dedicarse a la escritura hace 50 años?

¿Qué libros estás leyendo actualmente y quién es su autor/a? ¿Qué escritoras conoces? ¿Es fácil publicar hoy en día? ¿Era fácil para las mujeres dedicarse a la escritura hace 50 años? Durante la lectura: Tenemos tres libros distintos: poesía, relatos y una novela poliédrica. Se forman tres grupos, uno por libro.

Tenemos tres libros distintos: Se forman tres grupos, uno por libro. Finalizado el libro: Cada grupo escribe un texto en la misma línea, reflejando la situación actual de la mujer.

Tres autoras distintas en su creación literaria, con mensajes poderosos. Mª Ángeles de los Ríos subraya el poder en femenino con versos y frases de grandes mujeres. Rocío Pulpillo ilumina la oscuridad con su Ave Fénix de la esperanza. Yolanda Cruz Ayala nos atrapa en un thriller psicológico lleno de secretos.

Para Rocío y Mª Ángeles es su primera publicación. Yolanda Cruz Ayala ya es veterana en estos quehaceres. Las tres esperan nuestra lectura, y nuestra compra de su obra. Si no existe venta, no se puede repetir esta aventura. Tres escritoras que se alimentaron de la lectura para ser autoras. Nos invitan a disfrutar de sus textos y apoyarlas, porque si no hay venta, no hay nueva aventura.