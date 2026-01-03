Una familia de La Línea, afectada por una posible intoxicación por monóxido de carbono

Cinco personas, entre ellas tres menores de edad, han resultado afectadas este viernes por una posible inhalación de monóxido de carbono en una vivienda de La Línea de la Concepción, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.

El suceso se produjo en un domicilio situado en la calle Barcelona, en la barriada de San Bernardo, junto al antiguo hospital, donde a las 6:40 el Centro de Emergencias Sanitarias 061 solicitó la activación de los Bomberos tras detectar que una persona presentaba síntomas compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono.

Una vez en el lugar, los servicios sanitarios confirmaron la evacuación al Hospital de La Línea de un total de cinco personas: tres menores de 5, 7 y 11 años, así como un hombre de 38 años y una mujer de 36, todos ellos afectados de forma leve por una posible intoxicación.

Hasta el domicilio se desplazaron un equipo de emergencias sanitarias y una ambulancia de traslado, además de los servicios de Bomberos, que se encargaron de revisar la vivienda y garantizar la seguridad del inmueble.

Por el momento, no han trascendido las causas concretas del incidente, aunque se investiga el posible origen de la acumulación de monóxido de carbono en el interior de la vivienda.