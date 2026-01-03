Una tromba de agua anega calles en El Rinconcillo, El Acebuchal y parte de la avenida Virgen del Carmen de Algeciras

Una fuerte tromba de agua caída sobre Algeciras en torno a las 22:00 ha provocado anegaciones en varias calles en la ciudad. Han sido apenas unos minutos a última hora de este sábado, pero suficientes para convertir zonas de El Rinconcillo y El Acebuchal en auténticos ríos.

Varios usuarios han publicado vídeos en las redes sociales en los que se observa el nivel del agua en zonas como la Cuesta del Rayo, en el entorno de Jacinto Benavente:

Asimismo, el agua también ha entrado en viviendas bajas de la zona de El Rinconcillo y El Acebuchal:

También se han registrado anegaciones en el tramo central de la Avenida Virgen del Carmen, junto a La Reconquista.